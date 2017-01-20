Холдинг «Гомсельмаш» в 2017 году проведет испытания зерноуборочного комбайна на газовом топливе, сообщила пресс-служба предприятия со ссылкой на генерального конструктора научно-технического центра комбайностроения «Гомсельмаша» Сергея Федоровича.

По его словам, работа выполняется по заказу «Газпрома». Новую машину, в качестве топлива для которой будет использоваться сжатый метан, предполагается эксплуатировать на полях некоторых российских регионов. Согласно расчетам специалистов использование метана вместо дизельного топлива на 40% снизит расходы на горючее, а также уменьшит объем вредных выбросов в атмосферу.

В настоящее время завершается подготовка соответствующей документации, начато изготовление опытного образца. «В текущем году мы проведем испытания на Белорусской машиноиспытательной станции — как комбайна, комплекса оборудования, так и машин, которые должны его обслуживать. Например, необходимо проверить в полевых условиях работу передвижного автомобильного газового заправщика», — отметил Федорович.

В октябре прошлого года правление «Газпрома» утвердило программы, направленные на развитие российского рынка газомоторного топлива в 2017—2019 годах. На заседании было отмечено, что расширение использования газа в качестве моторного топлива является одним из приоритетных направлений деятельности компании на внутреннем рынке.