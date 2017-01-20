Белорусские депутаты решили подстроить законодательство под уже существующую реальность и отрегулировать рынок такси и сервисов по перевозке пассажиров. В частности, узаконить деятельность компании Uber и ей подобных. Но на обсуждении изменений с чиновниками оказалось, что это практически невозможно. Либерализация процессов не стыкуется с налоговыми и банковскими нормами и требованиями национальной безопасности.





Депутаты постоянной комиссии Палаты представителей по промышленности, ТЭК, транспорту и связи получили в наследство от депутатов прошлого созыва проект изменений в закон «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках». Новых парламентариев документ не устроил, поскольку морально устарел.

В частности, платформы по заказу такси через мобильные приложения в обход диспетчера и онлайн-оплата услуг там оказались вне закона. И это при том, что на рынке Беларуси по такой схеме уже полтора года работает компания Uber. Но этот момент вопрос обошли не просто так. Авторы документа объясняли свою позицию тем, что такие компании демпингуют и фактически разрушают рынок традиционного такси.

Сейчас депутаты решили не убирать мощного игрока с рынка, а подстроить законодательство под бизнес. Это не только узаконит их работу, но и даст возможность развитию конкуренции.

— С одной стороны, это либерализация рынка и отказ от устаревших правил. С другой — единые стандарты для всех: и для классического такси и для тех, кто называется иначе, но фактически работает так же, — объяснил председатель комиссии Андрей Рыбак.

В качестве примера депутаты рассматривали опыт работы Uber в Беларуси.





Прежде всего, депутаты предлагают называть подобные платформы не просто сервисом по заказу машин, а диспетчерской службой такси. Только функции девушки по телефону здесь будет выполнять компьютерная программа. Онлайн-сервис расчетов заменит таксометр, а бумажный чек — квитанция на электронную почту или в личный кабинет.

Еще одно требование депутатов — все должны играть по одним и тем же правилам: и тот же Uber, и традиционные службы с «шашечками». Это значит, что принцип аренды авто в данном случае перестает работать. Машина, заказанная через мобильную платформу, будет считаться такси. Это накладывает на перевозчиков дополнительные обязательства: обязательный медосмотр водителей, техосмотр машины два раза в год, режим труда и отдыха, возможное обозначение авто.

— Сегодня невозможно полностью защитить интересы пассажира и гарантировать безопасность перевозки и тех персональных данных, которые пассажир предоставляет перевозчику, — объяснил председатель парламентской комиссии по промышленности, ТЭК, транспорту и связи Андрей Рыбак.

Еще на машины Uber и подобных хотят повесить хоть какие-то опознавательные знаки. Сейчас же приезжает обычная машина, которую невозможно узнать в потоке ни пассажиру (он ориентируется на госномер, который виден в приложении), ни транспортной инспекции.

— Сейчас тот же Uber рекламирует себя как источник дополнительного заработка для водителей. Это значит, что человек, отработав 12 часов за станком, после смены садится за руль и возит людей. С точки зрения безопасности это неприемлемо, - считает начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Сергей Дубина. — Если ты водитель, ты должен профессионально этим заниматься.





Uber всячески открещивается от того, что они — это такси. Такое разделение перевозчиков на своих и чужих вызывает недовольство классических служб по всему миру.

Протестовали против компании и белорусские таксисты. В частности, они утверждали, что водители Uber экономят на обслуживании машины и налогах. И за счет этого занижают тарифы.

Стоит признать, что демпинг Uber пока приносит компании большие убытки. И это официальная отчетность компании. Прибыль пойдет только тогда, когда она вытеснит традиционных игроков. Если они уйдут, то они станут монополистами и смогут диктовать свои условия игры.

Белорусские депутаты уверяют, что никого не хотят убирать с рынка. Их цель — упростить правила игры на рынке и одновременно уравнять права и обязанности всех перевозчиков. В частности, могут появиться отечественные и другие иностранные конкуренты Uber.

Представители Нацбанка признались, что желающие уже были. Но им расписали такие условия игры, что бизнес оказался невыгодным.





В ходе обсуждения оказалось, что и законность Uber в Беларуси под вопросом. Компания заключила соглашение с Министерством по налогам и сборам. О чем они договорились, стороны пока не признаются. Но к платформе есть вопросы у Нацбанка и Минсвязи.

Схема работы Uber такова: компания списывает с карточки пассажира определенную сумму. 25% оставляет себе, остальное — перечисляет водителю. Такое обращение с деньгами Нацбанк называет рассчетно-кассовым обслуживанием.

— Сегодня право на такую деятельность есть только у банков. Компания Uber сегодня не может брать на себя функции платежного агрегатора. Хотя такой документ сегодня разрабатывается, — уточнила начальник управления электронных платежных инструментов Нацбанка Ольга Антонович. — Поэтому я бы дополнила документ положением, что оплата в безналичном порядке должна осуществляться в соответствии с законодательством.

Но эта дежурная для всех законов фраза будет стоить перевозчику дополнительных расходов. Как итог — повышение тарифов.

У депутатов была другая идея — удешевить услуги такси. Мол, когда у всех появится возможность перевести заказы в онлайн и не платить зарплаты диспетчерам. Меньше издержки — ниже тарифы.





В Министерстве связи также обращают внимание, что Uber нарушает еще и 60-й указ президента. Там прописано, что свои сервера компании, зарабатывающие онлайн в Беларуси, должны размещать в нашей стране. Иначе, во-первых, большой объем персональных данных белорусов уходит за пределы страны. Во-вторых, огромные суммы проходят по «серым» схемам и не видны налоговой.

— Uber — это один частный случай из тысяч. Но все они предлагают нам схемы, когда их информационные ресурсы предполагается размещать за границей. Открывая эту лазейку в этом законе, мы должны четко понимать, что из страны уйдет финансовый поток. Контролировать все не получится. А сейчас там на миллиарды долларов идут хищения, — рассказала начальник управления электросвязи Министерства связи и информатизации Ольга Федореева. — Если мы открываем лазейки, то зачем мы вкладываем миллионы долларов в информационную защиту?

В Министерстве финансов тоже считают, что нелогично, что государство не должно тратить огромные суммы лишь для того, чтобы контролировать, честно ли зарабатывают нерезиденты в Беларуси.

— Если они разместят у нас свои сервера, то будут работать, нет — значит, не будут, — не искала компромиссов Ольга Федореева.





Парламентарии и чиновники усомнились, что крупные иностранные компании пойдут на это и переведут весь свой региональный бизнес в Беларусь. Возможные потери и финансовые, и репутационные от такой политики никто не считал.

Еще контролеры хотят получить онлайн-доступ к работе «электронного диспетчера» всех служб. Нужно это для того, чтобы видеть реальные доходы компании и следить за финансовыми потоками.

— С точки зрения налогообложения все вопросы разрешены, мы здесь каких-то угроз не предвидим. То, что причитается бюджету Республики Беларусь, мы получим, — заверила начальник главного управления контроля подакцизных товаров, игорного бизнеса и электронных систем контроля реализации товаров МНС Лариса Шибко.

Но бюджет заработает только в том случае, если бизнес будет работать в Беларуси.





Сейчас Uber выигрывает у классических конкурентов именно по тарифам. Часто машина, заказанная через приложение, оказывается на процентов 20−30% дешевле обычной. Когда они лично платят меньше, про государственную экономику, понятное дело, не думают.

Но и в госструктурах есть сторонники Uber и других международных сервисов такси.

— Мы на пять дней отменили визы для иностранцев и ожидаем увеличение пассажиропотока через наш Национальный аэропорт. Но если туда приедут иностранцы и увидят у себя в телефоне, что В Беларуси не работает ни один международный сервис, то для него это будет недоразумением. «Куда я попал», — подумает турист, — сказал замначальника главного государственно-правового управления Администрации президента. — Устанавливая требования, которые вынудят единственного перевозчика уйти отсюда, мы ставим большую подножку представлению о нашей стране в мире.

На чью сторону встанут депутаты, пока неизвестно. Окончательно голосовать по законопроекту они будут уже на весенней сессии. Если народные избранники поддержат либерализацию, то следующий шаг будет уже за чиновниками из министерств и президентом. Без них изменения работать не будут.



