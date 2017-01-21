Представительная белорусская делегация в понедельник направится в Женеву для проведения переговоров о вступлении страны во Всемирную торговую организацию. Чиновники говорят, что не ждут немедленнго «зеленого света», а эксперты считают, что под знаком попыток попасть в ВТО пройдет весь 2017 год.

Переговоры начнутся в понедельник

В понедельник 23 января белорусская делегация отправится в швейцарскую Женеву для проведения переговоров по вступлению страны во Всемирную торговую организацию.

Первый раунд полномасштабных переговоров должен завершиться до конца января, сообщили в Минсельхозпроде. По данным ведомства, в консультациях примут участие сто стран.

Белорусскую делегацию возглавит первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко. В состав делегации также входят представители министерств иностранных дел, экономики, торговли и антимонопольного регулирования, финансов, сельского хозяйства и продовольствия, здравоохранения, юстиции, Госстандарта, ГТК, Нацбанка и Национального центра интеллектуальной собственности, сообщили в МИД Беларуси.

Со стороны государств-членов ВТО есть заявки по увеличению квот беспошлинных поставок белорусской продукции, а также на снижение таможенных пошлин, пояснил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов. По его словам, также есть вопросы к ветеринарным сертификатам — на них белорусская сторона собирается дать ответы, передает БелТА .

«Таможенные пошлины на молочную продукцию в ЕС увеличивают наши цены в два раза. Просто так. Вот привезли головку сыра, которую мы продаем за 3-4 доллара, умножаем на два получаем 6-8 долларов. Это только привезти и растаможить, не говоря уже о наценках магазина и т.д. и т.п. А у них свои сыры по 3, 5, 6 евро. Получается, что мы уже априори становимся дороже», — пояснил Богданов.

В ходе заседания члены ВТО совместно с белорусской делегацией рассмотрят вопросы внешнеторгового режима нашей страны, согласуют планы по дальнейшей работе. Запланировано также проведение двусторонних переговоров с более чем 10 странами-членами ВТО.

Макей: мы не ждем мгновенного зеленого света

Белорусская сторона не ожидает, что ей сразу дадут «зеленый свет» на вступление во Всемирную торговую организацию, но переговоры вести необходимо, заявил руководитель белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей.

«Мы не ждем, что сразу же будет принято позитивное, положительное решение, но переговоры необходимы для выявления позиций, для уточнения подходов соответствующих государств и для доведения белорусской позиции по тем спорным вопросам, которые пока еще остаются в наших переговорах с отдельными странами», — пояснил глава белорусского внешнеполитического ведомства.

Евразийская экономическая комиссия рассчитывает на скорейшее вступление Беларуси в ВТО

«Рассчитываем, что Беларусь как можно быстрее вступит в ВТО. В последнее время переговоры о присоединении Беларуси к ВТО существенно активизировались», - заявила министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяна Валовая.

По ее словам, они обращают внимание партнеров по ВТО на то, что «Беларусь, являясь членом Евразийского экономического союза, уже во многом выполняет нормы и правила ВТО».

«После того как Беларусь станет членом ВТО, можно рассчитывать на то, что ЕАЭС также станет самостоятельным участником ВТО. Это очень позитивный процесс», — цитирует российскую чиновницу «Первый национальный телеканал».

Сложные задачи-2017

«В 2017 году белорусские власти будут делать вид, что выполняют ряд взаимоисключающих задач», - отметил экономист Ярослав Романчук.

Среди таких он назвал «перформанс "кровь из носа обеспечить 500-долларовую зарплату"», инвестиционное представление «Инновационные госпрограммы», проект «50 тыс. новых рабочих мест» в одной упряжке с оптимизацией рабочей силы, как минимум 5 способов, чтобы красиво обойти лозунг «Повышение ЖКУ на не более чем на $5 в год».

«МИД будет активничать на сложном поле диверсификации с ЕС, ВТО и Дальней дугой, а Совмин и лично президент в очередной раз попытаются убедить Кремль/«Газпром»/«Роснефть» в нерушимости Союзного государства, незыблемости славянского единства и необходимости единых цен на нефть и газ», - написал Романчук на своей странице в Facebook. По словам Романчука вступление в ВТО приведет к диверсификации торговли, снимет торговые барьеры в ЕС.

Есть и противники вступления во Всемирную торговую организацию.

«2,5 человека понимают что-то про наше вступление в ВТО, я имею в виду чиновников МИДа. Это наш посол по совместительству в ООН в Женеве и полтора человека в Минске. И лучше неподготовленными в партию (в ВТО, прим. БДГ) не вступать», - сказал председатель клуба финансовых директоров Андрей Карпунин.

Справка БДГ

Беларусь начала процесс вступления в ВТО в 1993 году. В 2015 году он активизировался, а в 2016 году, после снятия с республики санкций ЕС, многие страны заявили о том, что ждут страну в организации и выступили с инициативой возобновления переговоров.

В начале прошлого года Александр Лукашенко в ходе совещания задавался вопросом, стоит ли Беларуси вступать в ВТО. Тогда министры убедили президента, что этот шаг Беларуси необходим. При этом президент подчеркнул, что ключевым принципом при проведении переговоров должны стать национальные интересы. Эксперты, при этом, неоднозначны в своих оценках необходимости вступления Беларуси в ВТО.