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Извещения на уплату налога на тунеядство получили около 106 тысяч минчан

22.01.2017 13:56 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 22 января. Извещения на уплату налога на тунеядство получили около 106 тысяч минчан, сообщил начальник инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску Андрей Соболевский в интервью газете "Минский курьер", опубликованном на сайте МНС.

"Более 11.000 из них представили документы о том, что они не должны возмещать казне финансовые средства, и эти сведения учли. По большому счету, наша задача заключается в том, чтобы в общий список не попадали люди, которые не являются социальными иждивенцами. Хотя ошибки, конечно, случаются. Налоговики от них не застрахованы: процесс пока что не настолько хорошо откатан. Но мы движемся к этому", — сказал начальник столичной инспекции МНС.

"Что касается общей суммы, которая уже поступила в бюджет от названной категории граждан, то это около 2,2 млн рублей. Срок уплаты так называемого налога на тунеядство за 2015 год — не позднее 20 февраля 2017-го. Поэтому некоторым минчанам еще предстоит позаботиться о том, чтобы решить эту задачу", — подчеркнул Андрей Соболевский.

Как отмечают в налоговой инспекции, если человек получил извещение о необходимости уплатить сбор на финансирование государственных расходов, у него есть 30 календарных дней, чтобы доказать обратное. Нужно представить в районную инспекцию МНС подтверждающие документы или пояснения.

Декрет № 3 "О предупреждении социального иждивенчества" обязывает граждан Беларуси, постоянно проживающих на территории страны иностранных граждан и лиц без гражданства, не участвовавших в финансировании государственных расходов или участвовавших в таком финансировании менее 183 календарных дней в истекшем году, уплачивать сбор в 20 базовых величин (сейчас 460 рублей).

Налоговые органы направили около 400 тыс. уведомлений об уплате сбора лицами, не участвующими в финансировании госрасходов. Сбор уже уплатили около 24 тыс. человек.

Оппозиционные и демократически настроенные партии и организации начали различные кампании за отмену декрета о "тунеядцах". Среди прочего, 17 февраля в Минске планируется "Марш против незаконных поборов властей с граждан Беларуси". Оппозиция также планирует провести в Минске 15 марта, в День Конституции, уличную акцию с участием граждан, признанных плательщиками сбора на финансирование госрасходов — "марш тунеядцев".
Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 22 января. Извещения на уплату налога на тунеядство получили около 106 тысяч минчан, сообщил начальник инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску...

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