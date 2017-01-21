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Бюджет Минска: 812,7 млн на образование, 968 млн – на здравоохранение
22.01.2017 15:54 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 янв — Sputnik. Бюджет города Минска на 2017-й год опубликован в воскресенье на Национальном правовом интернет-портале.
Минский горсовет депутатов утвердил столичный бюджет на этот год 21 декабря 2016 года своим решением № 256. Опубликован документ был в воскресенье 22 января.
Согласно решению столичных депутатов, расходы бюджета будут равняться планируемым доходам — 4,819 миллиарда рублей. Большая часть поступлений в городскую казну планируется за счет налогов.
Депутаты установили расходы по статье "общегосударственная деятельность" в размере 1,397 миллиарда рублей. На национальную экономику Минск потратит чуть более 580 миллионов рублей, на охрану окружающей среды — 7,692 миллиона.
На жилищно-коммунальное хозяйство и жилищное строительство за счет бюджета будет направлено 609,3 миллиона рублей. Расходы в целом на здравоохранение составят 968 миллиона рублей, на образование — 812,7 миллиона, на физическую культуру, спорт и СМИ — 283 миллиона.
И расходы, и доходы столичного бюджета на предыдущий год планировались в меньшем размере — 4,3 миллиарда рублей и 4,27 соответственно.
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Городские власти планируют потратить в этом году 4,819 миллиарда рублей – ровно столько, сколько получат доходов.
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