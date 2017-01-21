МИНСК, 22 янв — Sputnik. Бюджет города Минска на 2017-й год опубликован в воскресенье на Национальном правовом интернет-портале.

Минский горсовет депутатов утвердил столичный бюджет на этот год 21 декабря 2016 года своим решением № 256. Опубликован документ был в воскресенье 22 января.

Согласно решению столичных депутатов, расходы бюджета будут равняться планируемым доходам — 4,819 миллиарда рублей. Большая часть поступлений в городскую казну планируется за счет налогов.

Депутаты установили расходы по статье "общегосударственная деятельность" в размере 1,397 миллиарда рублей. На национальную экономику Минск потратит чуть более 580 миллионов рублей, на охрану окружающей среды — 7,692 миллиона.

На жилищно-коммунальное хозяйство и жилищное строительство за счет бюджета будет направлено 609,3 миллиона рублей. Расходы в целом на здравоохранение составят 968 миллиона рублей, на образование — 812,7 миллиона, на физическую культуру, спорт и СМИ — 283 миллиона.

И расходы, и доходы столичного бюджета на предыдущий год планировались в меньшем размере — 4,3 миллиарда рублей и 4,27 соответственно.