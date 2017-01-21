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Вступил в силу закон, которым расширен перечень объектов государственной экологической экспертизы

22.01.2017 16:36 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 22 января. 22 января вступил в силу закон Республики Беларусь от 18 июля 2016 года "О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду".

Как сообщает пресс-служба правительства, новый закон расширил перечень объектов государственной экологической экспертизы. Также расширен и перечень объектов, подлежащих оценке воздействия на окружающую среду. Проведение государственной экологической экспертизы осуществляется только аттестованными специалистами на платной основе в порядке, установленном Советом министров.

Во исполнение закона 19 января 2017 года принято постановление правительства № 47, которым утверждено положение о порядке проведения государственной экологической экспертизы. В нем установлены в том числе требования к составу документации, представляемой на государственную экологическую экспертизу; заключению государственной экспертизы; порядку его утверждения или отмены. В положении оговариваются особые условия реализации проектных решений, а также требования к специалистам, осуществляющим проведение государственной экологической экспертизы.

Постановлением № 47 также утверждены два других положения — о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду и о порядке проведения стратегической экологической оценки.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 22 января. 22 января вступил в силу закон Республики Беларусь от 18 июля 2016 года "О государственной экологической экспертизе, стратегической...

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