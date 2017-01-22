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В эфире ОНТ сравнили риторику Трампа и Лукашенко

22.01.2017 22:26 — Новости Экономики | Tut.by  
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В эфире телеканала ОНТ первую речь 45-го президента США Дональда Трампа сравнили с риторикой президента Беларуси Александра Лукашенко.

«Наблюдая за Трампом и слушая его речь после инаугурации, многие белорусы наверняка почувствовали, что что-то похожее они уже слышали от другого известного политика», — сказал корреспондент Игорь Тур в эфире «Контуров».

«Послушайте всю речь и убедитесь в схожести риторики Дональда Трампа и Александра Лукашенко. Для нас требовательность президента Беларуси привычна, а вот в Америке первое президентское послание Трампа назвали резким и жестким», — отметили в эфире.

Журналисты сделали нарезку, которая должна помочь сравнить речи двух президентов.

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Инаугурация Дональда Трампа прошла 20 января. В своей речи он заявил, что с его избранием власть от Вашингтона переходит обратно народу.

«Мы, граждане США, сейчас объединяемся, чтобы заново построить свою страну и выстроить те ценности, на которых наша страна держится. Мы будем вместе формировать курс нашей страны и мира на ближайшие годы. Мы столкнемся с трудностями, но мы со всем справимся», — заявил президент США.

 
 
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"Для нас требовательность президента Беларуси привычна, а вот в Америке первое президентское послание Трампа назвали резким и жестким", - отметили в эфире.

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