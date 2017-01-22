В Европе высоко ценят усилия Беларуси в решении миграционных вопросов, заявил экс-глава Международной организации миграции (МОМ) Брансон Маккинли в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1».





«Учитывая размеры Беларуси и возросший на порядок поток мигрантов, на мой взгляд, Беларусь справилась великолепно, комплексно. Десятки тысяч украинцев за время конфликта переехали в Беларусь из-за военных и экономических проблем в Украине. И вы потрясающе хорошо справились с вопросами их приема, обустройства, включения в общество», — отметил Бронсон Маккинли.

Он отметил, что в Европе высоко ценят, что Беларусь не закрыла перед мигрантами из Украины двери, и рассчитывают, благодаря опыту и традициям стране удастся избежать проблем, которые сегодня испытывают Хорватия, Венгрия, Австрия и другие страны Евросоюза.

По мнению Маккинли, в этом плане Беларусь заслуживает самых лестных оценок. Также он считает, что наша страна достойно решает вопрос интеграции мигрантов.

«Универсальных ответов на последствия миграционного кризиса просто не существует. Но контролировать границу, проверять тех, кто стремится в страну, отсеивать тех, кто представляет для страны и общества угрозу, для тех же, кого государство приняло, создавать условия интеграции в общество, помогать в поисках работы, относиться уважительно, создавать условия для обустройства семьи — и это именно то, что Беларусь уже сделала и делает для беженцев и мигрантов, в том числе из Украины», — заключил эксперт.

Напомним, со времени начала украинского кризиса в 2014 году в Беларусь прибыло 160 тысяч украинских беженцев. Сейчас в Беларуси по договоренности с МОМ создаются отвечающие современным стандартам центры временного содержания иностранных граждан .

Волнения в обществе вызвала публикация в немецкой газете Tageszeitung информации о выделении ЕС Беларуси 7 млн евро на строительство миграционных центров на 30−50 мест для трех категорий мигрантов: беженцев из Сирии, Украины и «лиц, которые уезжают от экономического кризиса в России и ищут работу в странах ЕС», — в том числе и чеченские беженцы.

МВД Беларуси пояснило, что речь идет только об иностранцах — незаконных мигрантах, задержанных в нашей республике, сирийские либо иные беженцы из Евросоюза в них размещаться не будут. Также недавно были установлены квоты на этот год по приему мигрантов в нашей стране. В 2017 году в Беларуси статус беженца могут получить 800 человек. Это на 400 человек меньше, чем в 2016 и 2015 годах .