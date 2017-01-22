— Расскажите, как молодому человеку в Беларуси, молодой семье при нынешних условиях заработать на свое жилье?

— Уже из первого вопроса могу сказать, что это неверный подход к жизни. Он не соответствует современным реалиям, так как главной материальной ценностью во всем мире является не жилье, а работа. Взять любого молодого человек из развитой страны. Для него главная проблема — это работа. Когда есть хороший доход, то можно просто арендовать жилье. Они только к годам 40 начинают решать жилищный вопрос. До этого они вкалывают. Я был в Японии, Китае, США. Я видел, как там работают молодые люди. В Беларуси просто курортная зона, здесь не работают, здесь сидят в интернете и кафе.

Взять любого молодого человек из развитой страны. Они только к годам 40 начинают решать жилищный вопрос. До этого они вкалывают. В Беларуси просто курортная зона, здесь не работают, здесь сидят в интернете и кафе.

Если своей главной целью в жизни ставить покупку квартиры, то вы просто разменяете свою жизнь на ерунду. Сейчас нужно думать об образовании и хорошей работе. Если уж затронуть покупку квартиры, то на Канарских островах квартира с мебелью стоит $40 тыс., в то время как в Минске за такие деньги можно купить только «однушку» в Курасовщине.

Если своей главной целью в жизни ставить покупку квартиры, то вы просто разменяете свою жизнь на ерунду.

Во всем мире стоимость кв.м равняется средней зарплате. У нас средняя зарплата — $370. Пока что только Мозырский домостроительный комбинат выпускает один кв.м за $350. И то его в Минск не пускают строить, а за $800 я не вижу смысла «панельку» покупать.

Скажем грубо, что $2000 в год наша пара собирает. Ей нужно 25 лет, чтобы насобирать на свою квартиру стоимостью $50 тыс.

Ну, вы сами посудите, муж зарабатывает $350 в месяц, жена столько же. Норма сбережения — 20%, то есть это примерно $140 в месяц. Скажем грубо, что $2000 в год наша пара собирает. Ей нужно 25 лет, чтобы насобирать на свою квартиру стоимостью $50 тыс.