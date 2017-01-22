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Экономист о том, как заработать на квартиру: «За границей молодые вкалывают до 40, а в Беларуси на работе у большинства курорт»
23.01.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
— Расскажите, как молодому человеку в Беларуси, молодой семье при нынешних условиях заработать на свое жилье?
— Уже из первого вопроса могу сказать, что это неверный подход к жизни. Он не соответствует современным реалиям, так как главной материальной ценностью во всем мире является не жилье, а работа. Взять любого молодого человек из развитой страны. Для него главная проблема — это работа. Когда есть хороший доход, то можно просто арендовать жилье. Они только к годам 40 начинают решать жилищный вопрос. До этого они вкалывают. Я был в Японии, Китае, США. Я видел, как там работают молодые люди. В Беларуси просто курортная зона, здесь не работают, здесь сидят в интернете и кафе.
Если своей главной целью в жизни ставить покупку квартиры, то вы просто разменяете свою жизнь на ерунду. Сейчас нужно думать об образовании и хорошей работе. Если уж затронуть покупку квартиры, то на Канарских островах квартира с мебелью стоит $40 тыс., в то время как в Минске за такие деньги можно купить только «однушку» в Курасовщине.
Во всем мире стоимость кв.м равняется средней зарплате. У нас средняя зарплата — $370. Пока что только Мозырский домостроительный комбинат выпускает один кв.м за $350. И то его в Минск не пускают строить, а за $800 я не вижу смысла «панельку» покупать.
Ну, вы сами посудите, муж зарабатывает $350 в месяц, жена столько же. Норма сбережения — 20%, то есть это примерно $140 в месяц. Скажем грубо, что $2000 в год наша пара собирает. Ей нужно 25 лет, чтобы насобирать на свою квартиру стоимостью $50 тыс.
— И что, просто собирать 25 лет?
— Ни в коем случае. Всем нужно становиться программистами. А что, сидеть и ждать $500 зарплаты? Программистам сразу $1500 платят. В Минске минимальная часовая ставка у компьютерщика — $18. Наши ребята ездят работать, начиная от ОАЭ до США, и зарабатывают хорошие деньги. У нас, кроме как в IT, нормально не заработаешь. У Александра Григорьевича $4000 зарплата. Чего сидеть и ждать? На квартиру деньги собирать? Зачем ее покупать здесь, если на Тенерифе в два раза дешевле, да и еще там тепло.
— То есть если не идти в IT, то вариантов заработать нет вообще?
— Только если мама с папой купят. Ну, некоторым еще спонсор может купить. А обычным и себя уважающим можно договориться с Мозырским домостроительным комбинатом, чтобы начали массово строить в Минске. А вообще, Минск исчерпал себя. Здесь нечего делать. Даже программистам. Вообще, все, кто сидит в Минске — самые ленивые специалисты, которые ничего не хотят делать.
— А куда нам всем уезжать?
— Все зависит от ваших возможностей. Вообще, в любую страну, где для вас есть хорошо оплачиваемая работа. Здесь нет универсальных советов. Однако если вам нет 30, то идите обучаться IT. Не хотите? Тогда будете бедными всю жизнь.
У нас браки порой держатся только из-за этой несчастной квартиры, которую купили вместе. В Баларуси коэффициент вхождения в брак 1,7. Это я вам как ученый говорю. То есть все женятся или выйдут замуж два раза. А после привязаны друг к другу и к стране из-за квартиры. То есть люди становятся ее рабами.
— Если все-таки рассмотреть вариант, что молодые люди никуда уезжать не будут, а останутся в Минске.
— Тогда не рассматривайте хоть бы эти «птичники» в Каменной Горке. Хуже только в Нью-Йорке. Вообще, стройте свой дом и не занимайтесь ерундой. Сейчас многие компании строят деревянные дома за $16 тыс. Я считаю, это хорошие предложение.
Или снимайте квартиру. У нас скоро коммунальные платежи будут от $50 за однокомнатную квартиру, $100 за двухкомнатную. Стоимость аренды при таком раскладе должна снизится. $200 в месяц за однокомнатную — это много. Должно быть меньше.
Приезжим в этом смысле тяжелее. Это раньше им квартиры выдавали, сейчас нет. Минск — это город промежуточного человека, который застрял между городской и сельской жизнью. Это город наемных работников, которые пять дней в неделю работают, а на выходные едут в деревню к маме пить самогонку. Они не знают, что такое Филармония, что такое театр, что такое искусство. Вы посмотрите, что сделали с проспектом, какую ужасную гостиницу поставили возле парка Горького, которая вся водой пропитана.
— Достигнет ли средняя зарплата $500? И изменится ли стоимость кв.м?
— Конечно, нет. Максимум на 5-6%, то есть будет в районе $385. Неужели вы не понимаете, что зарплата в $370 — это унижение? Это значит, что вы не нужны стране.
Стоимость «квадрата» будут держать всеми силами. Думаю, что в течение года он будет на одном уровне.
— По-вашему мнению, что будет с белорусским рублем в течение 2017 года и ценой на нефть?
— Рубль будет достаточно устойчив в пределах 10%. А вот цена за баррель нефти белорусов вообще не должна интересовать. Нефть никак не влияет на нас. На нас влияет цена бензина, и она будет в пределах $0,6. Я уверен, что она подниматься не будет.
Фото: Павел Садовский
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Экономист о том, как заработать на квартиру: «За границей молодые вкалывают до 40, а в Беларуси на работе у большинства курорт»
Для многих из нас главным показателем достатка и состоятельности является наличие кровных квадратных метров. Всю жизнь люди трудятся, экономят и во многом себе...
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