﻿ Экономист о том, как заработать на квартиру: «За границей молодые вкалывают до 40, а в Беларуси на работе у большинства курорт». 21.by
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Экономист о том, как заработать на квартиру: «За границей молодые вкалывают до 40, а в Беларуси на работе у большинства курорт»

23.01.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Экономист о том, как заработать на квартиру: «За границей молодые вкалывают до 40, а в Беларуси на работе у большинства курорт»

— Расскажите, как молодому человеку в Беларуси, молодой семье при нынешних условиях заработать на свое жилье?

— Уже из первого вопроса могу сказать, что это неверный подход к жизни. Он не соответствует современным реалиям, так как главной материальной ценностью во всем мире является не жилье, а работа. Взять любого молодого человек из развитой страны. Для него главная проблема — это работа. Когда есть хороший доход, то можно просто арендовать жилье. Они только к годам 40 начинают решать жилищный вопрос. До этого они вкалывают. Я был в Японии, Китае, США. Я видел, как там работают молодые люди. В Беларуси просто курортная зона, здесь не работают, здесь сидят в интернете и кафе.

Взять любого молодого человек из развитой страны. Они только к годам 40 начинают решать жилищный вопрос. До этого они вкалывают. В Беларуси просто курортная зона, здесь не работают, здесь сидят в интернете и кафе.

Если своей главной целью в жизни ставить покупку квартиры, то вы просто разменяете свою жизнь на ерунду. Сейчас нужно думать об образовании и хорошей работе. Если уж затронуть покупку квартиры, то на Канарских островах квартира с мебелью стоит $40 тыс., в то время как в Минске за такие деньги можно купить только «однушку» в Курасовщине.

Если своей главной целью в жизни ставить покупку квартиры, то вы просто разменяете свою жизнь на ерунду. 

Во всем мире стоимость кв.м равняется средней зарплате. У нас средняя зарплата — $370. Пока что только Мозырский домостроительный комбинат выпускает один кв.м за $350. И то его в Минск не пускают строить, а за $800 я не вижу смысла «панельку» покупать.

Скажем грубо, что $2000 в год наша пара собирает. Ей нужно 25 лет, чтобы насобирать на свою квартиру стоимостью $50 тыс. 

Ну, вы сами посудите, муж зарабатывает $350 в месяц, жена столько же. Норма сбережения — 20%, то есть это примерно $140 в месяц. Скажем грубо, что $2000 в год наша пара собирает. Ей нужно 25 лет, чтобы насобирать на свою квартиру стоимостью $50 тыс. 

Экономист о том, как заработать на квартиру: «За границей молодые вкалывают до 40, а в Беларуси на работе у большинства курорт»

— И что, просто собирать 25 лет?

— Ни в коем случае. Всем нужно становиться программистами. А что, сидеть и ждать $500 зарплаты? Программистам сразу $1500 платят. В Минске минимальная часовая ставка у компьютерщика — $18. Наши ребята ездят работать, начиная от ОАЭ до США, и зарабатывают хорошие деньги. У нас, кроме как в IT, нормально не заработаешь. У Александра Григорьевича $4000 зарплата. Чего сидеть и ждать? На квартиру деньги собирать? Зачем ее покупать здесь, если на Тенерифе в два раза дешевле, да и еще там тепло.

У нас, кроме как в IT, нормально не заработаешь. У Александра Григорьевича $4000 зарплата. Чего сидеть и ждать? На квартиру деньги собирать? Зачем ее покупать здесь, если на Тенерифе в два раза дешевле, да и еще там тепло.

— То есть если не идти в IT, то вариантов заработать нет вообще?

— Только если мама с папой купят. Ну, некоторым еще спонсор может купить. А обычным и себя уважающим можно договориться с Мозырским домостроительным комбинатом, чтобы начали массово строить в Минске. А вообще, Минск исчерпал себя. Здесь нечего делать. Даже программистам. Вообще, все, кто сидит в Минске — самые ленивые специалисты, которые ничего не хотят делать. 

А вообще, Минск исчерпал себя. Здесь нечего делать. Даже программистам.

Экономист о том, как заработать на квартиру: «За границей молодые вкалывают до 40, а в Беларуси на работе у большинства курорт»

— А куда нам всем уезжать?

— Все зависит от ваших возможностей. Вообще, в любую страну, где для вас есть хорошо оплачиваемая работа. Здесь нет универсальных советов. Однако если вам нет 30, то идите обучаться IT. Не хотите? Тогда будете бедными всю жизнь.

Если вам нет 30, то идите обучаться IT. Не хотите? Тогда будете бедными всю жизнь.

У нас браки порой держатся только из-за этой несчастной квартиры, которую купили вместе. В Баларуси коэффициент вхождения в брак 1,7. Это я вам как ученый говорю. То есть все женятся или выйдут замуж два раза. А после привязаны друг к другу и к стране из-за квартиры. То есть люди становятся ее рабами.

— Если все-таки рассмотреть вариант, что молодые люди никуда уезжать не будут, а останутся в Минске.

— Тогда не рассматривайте хоть бы эти «птичники» в Каменной Горке. Хуже только в Нью-Йорке. Вообще, стройте свой дом и не занимайтесь ерундой. Сейчас многие компании строят деревянные дома за $16 тыс. Я считаю, это хорошие предложение.

Или снимайте квартиру. У нас скоро коммунальные платежи будут от $50 за однокомнатную квартиру, $100 за двухкомнатную. Стоимость аренды при таком раскладе должна снизится. $200 в месяц за однокомнатную — это много. Должно быть меньше.

У нас скоро коммунальные платежи будут от $50 за однокомнатную квартиру, $100 за двухкомнатную. Стоимость аренды при таком раскладе должна снизится.

Приезжим в этом смысле тяжелее. Это раньше им квартиры выдавали, сейчас нет. Минск — это город промежуточного человека, который застрял между городской и сельской жизнью. Это город наемных работников, которые пять дней в неделю работают, а на выходные едут в деревню к маме пить самогонку. Они не знают, что такое Филармония, что такое театр, что такое искусство. Вы посмотрите, что сделали с проспектом, какую ужасную гостиницу поставили возле парка Горького, которая вся водой пропитана.  

Экономист о том, как заработать на квартиру: «За границей молодые вкалывают до 40, а в Беларуси на работе у большинства курорт»

Достигнет ли средняя зарплата $500? И изменится ли стоимость кв.м?

— Конечно, нет. Максимум на 5-6%, то есть будет в районе $385. Неужели вы не понимаете, что зарплата в $370 — это унижение? Это значит, что вы не нужны стране.

Стоимость «квадрата» будут держать всеми силами. Думаю, что в течение года он будет на одном уровне.

— По-вашему мнению, что будет с белорусским рублем в течение 2017 года и ценой на нефть?

— Рубль будет достаточно устойчив в пределах 10%. А вот цена за баррель нефти белорусов вообще не должна интересовать. Нефть никак не влияет на нас. На нас влияет цена бензина, и она будет в пределах $0,6. Я уверен, что она подниматься не будет.

Фото: Павел Садовский

 
Теги: Минск
 
 
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