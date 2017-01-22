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Два директора, две печати. Витебские бизнесмены долгое время не могут поделить компанию

23.01.2017 08:03 — Новости Экономики | Tut.by  
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В бизнес-среде региона разрастается конфликт. Дело дошло до Верховного суда. У фирмы «Техноэкс» — два учредителя и два директора. И пока стороны выясняют, кто из них — законный, страдают рядовые специалисты. Один руководитель нанимал персонал, другой — уволил. У каждого — своя печать и, как следствие, приказы, противоречащие друг другу.

Основатель бизнеса Василий Ломакин с горечью говорит — не о таком будущем он мечтал для своей компании. Начинал с маленькой диагностической станции, затем решил развиваться. Но путь в большой бизнес оказался тернистым. Для строительства автоцентра взял в партнеры давнего знакомого с условием — инвестиции 50 на 50. Однако, вернувшись из командировки, узнал, что производственным процессом руководит другой человек.

Назначение нового директора Василий Ломакин обжаловал в Экономическом суде области. Требования бизнесмена признали законными. Проигравшая сторона подала апелляцию в Верховный суд, он поддержал решение первой инстанции. На сегодняшний день в Едином государственном реестре юридических лиц руководителем компании «Технотэкс» значится Андрей Цвечковский, но вступить в должность он не может до сих пор: Юрий Сафонов, который де-факто руководит компанией, несмотря на решение суда, освобождать директорское кресло отказывается.

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Стороны конфликта сдаваться не намерены, пишут заявления в милицию и прокуратуру.

Противостояние учредителей негативно отразилось на финансовом состоянии предприятия. Если раньше на диагностической станции ежедневно обслуживали до 50 автомобилей, сейчас, в лучшем случае, пять. Кому в итоге достанется кресло директора, в ближайшее время решит гражданский суд.

 
 
Ссылка на источник 41
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У фирмы "Техноэкс" - два учредителя и два директора. И пока стороны выясняют, кто из них - законный, страдают рядовые специалисты.

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