МИНСК, 23 янв — Sputnik. Беларусь может вступить во Всемирную торговую организацию (ВТО) до конца года, заявил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты (БелТПП) Владимир Улахович в программе "Главный эфир" в воскресенье вечером в эфире телеканала "Беларусь 1".

Делегация Беларуси отправляется в Женеву для проведения раунда переговоров по присоединению республики ко Всемирной торговой организации (ВТО).

"Всегда неблагодарное дело называть сроки, но я не исключаю, что до конца этого года. Очень скоро состоится очередной раунд переговоров, я думаю, после этого мы более точно сможем говорить о сроках", — сказал Улахович.

Он отметил, что республика уже сейчас во многом работает по принципам ВТО, потому что Евразийский экономический союз построен на тех же принципах.

"Единственное, что мы должны сделать, это принять все переходные меры по защите наших финансовых институтов, сельхозпроизводителей, как это делается во всех странах, которые входят в ВТО. А по большому счету мы работаем на принципах ВТО", — уточнил глава БелТПП.

Улахович также заметил, что не видит больших барьеров для вступления страны в ВТО.

Беларусь начала процесс вступления в ВТО в 1993 году. В 2015-м он активизировался, а в 2016 году, после снятия с республики санкций ЕС, многие страны заявили о том, что ждут страну в организации, и выступили с инициативой возобновления переговоров. Ранее белорусские власти анонсировали проведение полномасштабного раунда переговоров в январе.