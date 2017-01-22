Стоимость нефти, курс российского рубля и планы по росту зарплат — основные факторы, которые могут оказать наибольшее влияние на экономику Беларуси в 2017 году.



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Резкие изменения как внутри Беларуси, так и за ее пределами могут сильно влиять на экономическую ситуацию в стране. Проанализировав данные за последние 20 лет, эксперты выделили несколько шоков, которые оказывают наибольшее влияние на белорусскую экономику. Умение противостоять шокам Беларуси сегодня особенно пригодится — после двух лет рецессии страна вошла в 2017 год в ослабленном состоянии.

Нефтяной парадокс Беларуси

Если в 2014 году валовой внутренний продукт Беларуси в долларовом эквиваленте составлял более 76 млрд долларов, то по итогам 2016-го — только 47,2 млрд долларов (по средневзвешенному курсу). Кстати, данные МВФ свидетельствуют о том, что это минимальное значение белорусского ВВП в долларовом эквиваленте с 2007 года.

Как показывает новая аналитическая записка Исследовательского центра ИПМ, которая основана на анализе данных за последние 20 лет, благополучие белорусской экономики сильно зависит от нефтяного фактора, который в последние годы оказывает в основном негативное влияние на страну.

Парадоксальная ситуация: Беларусь, которая не имеет значительных запасов нефти, очень чувствительна, как оказалось, к изменению мировых цен на углеводородное сырье.

«Увеличение цены нефти на 15% ведет к росту реального ВВП на 1% к концу года», — пришли к выводу эксперты Исследовательского центра ИПМ и Немецкой экономической группой (GET) в Беларуси, которые проанализировали динамику экономического развития страны за последние два десятилетия.

Исследователи объясняют такую ситуацию несколькими факторами.

«Мировая цена на нефть влияет на Беларусь по нескольким каналам. Во-первых, от уровня мировой цены зависят доходы, которые получает страна от нефтепереработки. Кроме этого, величина нефтяных цен влияет на объемы экспорта-импорта стран, которые являются основными торговыми партнерами Беларуси. Соответственно, в случае снижения нефтяных цен экономическая активность в соседних странах снижается и их внутренний спрос на белорусскую продукцию сокращается», — отметил в комментарии для БелаПАН экономист Исследовательского центра ИПМ Глеб Шиманович.

Расчеты экспертов показывают, что нефть является сегодня определяющим внешним фактором, который влияет на экономических перспективы Беларуси.

«Цена на нефть для белорусской экономики сегодня — это наиважнейшая внешняя переменная. Как ни смотри, по каким вариантам не рассчитывай, рост мировых цен на нефть оказывает значимое положительное влияние на экономические показатели Беларуси, и обратная ситуация наблюдается, когда стоимость углеводородного сырья снижается», — говорит председатель Наблюдательного совета Исследовательского центра ИПМ Игорь Пелипась.

В числе других внешних факторов, которые оказывают заметное влияние на белорусскую экономику, эксперты выделяют динамику ВВП России и обменного курса российского рубля.

«Изменения в курсе российского рубля также оказывают влияние на макроэкономическую ситуацию в Беларуси. Согласно полученным результатам, шок обесценивания российского рубля на 7,7% ведет в краткосрочном периоде к снижению курса белорусского рубля на 5%», — пришли к выводу авторы упомянутого исследования.

В то же время процессы, которые касаются экономик стран вне СНГ, на Беларусь практически не влияют. Результаты экономического моделирования подтвердили, что наша страна слабо интегрирована в мировое сообщество — процессы, которые характерны для Евросоюза, США и Китая, оказывают минимальное влияние на Беларусь.

«Влияние экономических показателей Еврозоны, США и Китая на Беларусь весьма ограниченное в силу того, что уровень нашего торгово-экономического сотрудничества с другими странами относительно невелик по сравнению с тем, который сложился у Беларуси с Россией», — отметил Глеб Шиманович.

Таким образом, можно с уверенностью предполагать, что в 2017 году определяющее влияние на белорусскую экономику будет продолжать оказывать Россия, которая, кстати, своими действиями влияет и на эффект, получаемый Беларусью от мировых цен на нефть.

С одной стороны, конъюнктура мировых цен на нефть сегодня гораздо благоприятнее той, которую заложили в бюджет белорусские власти на 2017 год. Напомним, главный финансовый документ страны на этот год разработан исходя из среднегодовой цены нефти 35 долларов за баррель, а фактически она сегодня колеблется на уровне 55 долларов за баррель.

С учетом более высоких цен на нефть Беларусь могла бы рассчитывать в нынешнем году на дополнительные доходы от нефтепереработки. Однако положительное влияние мировых цен на нефть на нашу страну нивелирует решение России, которая из-за нефтегазового спора существенно сократила поставки углеводородного сырья в Беларусь.

Порочный круг, по которому мы уже ходили

Наряду с упомянутыми внешними шоками, эксперты выделяют и внутренние факторы, которые могут оказывать существенное влияние на развитие белорусской экономики.

В частности, расчеты, основанные на данных за последние 20 лет, показывают, что уровень инфляции в стране сильно зависит от состояния валютного рынка и монетарной политики, которую проводят власти.

Так, многолетние данные показывают, что ослабление обменного курса белорусского рубля традиционно вело к значительному всплеску инфляции. «Девальвация на 7,7% связана с одновременным ростом потребительских цен на 2%. В течение года данный эффект увеличивался до уровня инфляции в 8%», — показали результаты экономического моделирования, проведенного экспертами Исследовательского центра ИПМ.

Рост количества денег в экономике (широкой денежном массы) также ведет к увеличению инфляции в стране. При этом если в течение первых двух-трех кварталов, как показывают расчеты, увеличение денежного предложения способно стимулировать экономический рост в стране, то уже в среднесрочной перспективе эффект наблюдается противоположный.

«В Беларуси, как правило, рост денежного предложения ведет к инфляции, и это вносит значительную неопределенность в деятельность экономических агентов. Предприятиям в таких условиях сложно планировать коммерческую деятельность и получать от нее положительный эффект. Поэтому в условиях роста инфляции экономическая активность в среднесрочной перспективе зачастую замедляется», — объясняет Игорь Пелипась.

Для Беларуси в 2017 году тема возможного увеличения денежного предложения особенно актуальна. Белорусские власти постоянно заявляют, что к концу нынешнего года намерены обеспечить рост средней зарплаты в стране до 500 долларов. Стимулирование доходов населения за счет эмиссии — крайне нежелательный сценарий, считают эксперты

«Белорусские данные хорошо показывают, что рост денежного предложения практически всегда выливается в инфляцию. Трансмиссия в белорусском случае быстрая и очевидная. Поэтому рост денежного предложения как средства повышения доходов населения — один из худших вариантов, который в конечном счете может привести к большому разочарованию», — полагает Игорь Пелипась.

Отрицательный шок, который может испытать Беларусь в связи с очередной попыткой стимулирования доходов населения, может быть особенно болезненным с учетом того, что экономика страны в 2017 год вошла в весьма ослабленном состоянии.

«По средневзвешенному курсу ВВП Беларуси в долларовом эквиваленте в 2016 году составил 47,2 млрд долларов, в 2015-м — 55,3 млрд долларов (с учетом последней официальной уточненной оценки этого показателя). Таким образом, в 2016-м по сравнению с 2015-м ВВП Беларуси снизился на 8,1 млрд долларов или на 14,7%. Данные Международные валютного фонда свидетельствуют о том, что белорусский ВВП в 2016-м опустился до минимального значения с 2007 года — тогда ВВП Беларуси составлял 45,2 млрд долларов», — отметил в комментарии для БелаПАН финансовый аналитик Исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха.

Он констатировал, что долларовый эквивалент ВВП используется не только в международных сопоставлениях, но также при расчете целого ряда показателей экономической безопасности (в частности, отношения госдолга к ВВП).

«Очевидно, на фоне заметного уменьшения долларового эквивалента ВВП можно ожидать ухудшения этих параметров, которые принимаются во внимание иностранными инвесторами, держателями белорусских еврооблигаций, международными рейтинговыми агентствами. Снижение ВВП в долларовом эквиваленте — негативный сигнал для ряда внешних контрагентов нашей страны», — подчеркивает Муха.

Поэтому экономическая политика, считает аналитик, должна быть направлена на стабилизацию долларового эквивалента ВВП и предполагать постепенный рост этого показателя. В то же время очередная попытка стимулировать доходы населения за счет эмиссии будет иметь обратный эффект, уверен эксперт.

«Чтобы довести среднюю зарплату до 500 долларов, нужно не только увеличить денежное предложение, но и обеспечить стабильность курса белорусского рубля. Это может привести к чрезмерному укреплению обменного курса нацвалюты, что отрицательно скажется на ценовой конкурентоспособности белорусского экспорта и приведет к сокращению валютной выручки. Как результат, давление на курс рубля возрастет, может произойти обесценение рубля, и это среди прочего приведет к снижению ВВП в долларовом эквиваленте», — считает Александр Муха.

По такому порочному кругу, напоминает он, ранее Беларусь уже проходила, поэтому «встает вопрос, стоит ли идти по нему еще раз ради увеличения зарплат в очень краткосрочной перспективе».