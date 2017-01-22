Производство газообразного автомобильного топлива создадут в СЭЗ «Могилев», сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации свободной экономической зоны.



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Этот инвестиционный проект взялся реализовывать новый резидент — ООО «ГазЭнерджиХим». Газообразное автомобильное топливо, состоящее из пропана и бутана, является не только дешевым, но и более экологически чистым продуктом, чем дизельное топливо и бензин. По данным исследований, при сгорании такой смеси выделяется меньшее количество углекислого газа, являющегося причиной возникновения парникового эффекта. Кроме того, в продуктах сгорания содержится намного меньше вредных веществ, чем в таких же отходах традиционного топлива.

Реализация проекта позволит организовать современное экспортно ориентированное производство. Более 90% газообразного автомобильного топлива ОАО намерено поставлять в страны ЕС и дальнего зарубежья. Проект планируется реализовывать поэтапно, а первую продукцию получить в 2018 году.