﻿ Европарламент проголосовал за отмену для Беларуси квоты на текстиль. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Европарламент проголосовал за отмену для Беларуси квоты на текстиль

23.01.2017 10:55 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 23 янв — Sputnik. Европейский парламент принял с некоторыми оговорками решение об отмене для Беларуси квот на импорт текстильных изделий в страны ЕС, сообщили Sputnik в концерне "Беллегпром".

Европарламент проголосовал за отмену для Беларуси квоты на текстиль
© flickr.com/ World Trade Organization
Глава БелТПП: Беларусь может вступить в ВТО до конца года

Квоты на импорт белорусского текстиля в ЕС были введены в 1993 году. ЕС выделял белорусским текстильным и швейным предприятиям специальные квоты по 34 основным группам товаров. По условиям соглашения, общий объем экспорта мог ежегодно увеличиваться на 5%. Белорусские власти со своей стороны снижали ставки ввозных таможенных пошлин на текстильную продукцию из европейских стран. В 2004 году в связи со вступлением в Евросоюз 10 новых стран, Брюссель увеличил общую квоту сразу на 10%.

"По информации, поступившей из посольства Республики Беларусь в Бельгии, Европарламент одобрил с поправками проект решения об отмене автономных квот ЕС при импорте белорусских текстильных изделий", — сообщили в концерне.

Собеседники Sputnik, что поправки касаются, прежде всего, исключения из Регламента 2015/936 норм, регулирующих квоты для переработки вне территории ЕС (они применялись только в отношении Беларуси).

По данным, которые были получены в рабочем порядке в Еврокомиссии, 1 февраля планируется рассмотрение проекта решения Европарламента об отмене квот Комитетом постоянных представителей правительств государств-членов ЕС (вспомогательный орган Совета ЕС.

На 7 февраля запланировано окончательное одобрение решения Советом ЕС.

После завершения указанных процедур решение будет опубликовано. Таким образом, ожидаемый срок вступления решения в силу — конец февраля — начало марта 2017 года, уточнили в концерне.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Решение об отмене квот одобрено Европарламентом с некоторыми поправками, на 7 февраля намечено окончательное одобрение решения Советом ЕС.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Производство газообразного автомобильного топлива создадут в СЭЗ "Могилев"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика