МИНСК, 23 янв — Sputnik. Европейский парламент принял с некоторыми оговорками решение об отмене для Беларуси квот на импорт текстильных изделий в страны ЕС, сообщили Sputnik в концерне "Беллегпром".

Квоты на импорт белорусского текстиля в ЕС были введены в 1993 году. ЕС выделял белорусским текстильным и швейным предприятиям специальные квоты по 34 основным группам товаров. По условиям соглашения, общий объем экспорта мог ежегодно увеличиваться на 5%. Белорусские власти со своей стороны снижали ставки ввозных таможенных пошлин на текстильную продукцию из европейских стран. В 2004 году в связи со вступлением в Евросоюз 10 новых стран, Брюссель увеличил общую квоту сразу на 10%.

"По информации, поступившей из посольства Республики Беларусь в Бельгии, Европарламент одобрил с поправками проект решения об отмене автономных квот ЕС при импорте белорусских текстильных изделий", — сообщили в концерне.

Собеседники Sputnik, что поправки касаются, прежде всего, исключения из Регламента 2015/936 норм, регулирующих квоты для переработки вне территории ЕС (они применялись только в отношении Беларуси).

По данным, которые были получены в рабочем порядке в Еврокомиссии, 1 февраля планируется рассмотрение проекта решения Европарламента об отмене квот Комитетом постоянных представителей правительств государств-членов ЕС (вспомогательный орган Совета ЕС.

На 7 февраля запланировано окончательное одобрение решения Советом ЕС.

После завершения указанных процедур решение будет опубликовано. Таким образом, ожидаемый срок вступления решения в силу — конец февраля — начало марта 2017 года, уточнили в концерне.