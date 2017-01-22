|
В 2017 году спрос на столичные новостройки не снизится по сравнения с предыдущим годом, считает эксперт
23.01.2017 10:50 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 23 января. В 2017 году спрос на столичные новостройки не снизится по сравнения с предыдущим годом. Такое мнение в комментарии БелаПАН высказала руководитель компании "Твоя столица — Новостройцентр" Наталья Пичуха.
Она отметила, что в 2016 году количество совершенных сделок купли-продажи на первичном рынке жилья Минска по сравнению с показателем 2015 года увеличилось на 15%.
Пичуха считает, что в текущем году спрос будет сконцентрирован на домах классов "Эконом" и "Стандарт", где квартиры продаются практически готовыми. "В то же время сохранится недоверие к проектам, предлагающим вступление в долевое строительство на этапе котлована. Количество появляющихся новых проектов в течение 2017 года будет минимальным, поскольку абсолютное большинство проведенных в 2016 году аукционов были для застройщиков неинтересными из-за больших обременений (снос, реконструкция коммуникаций и т. д.)", — отметила эксперт.
По ее мнению, в 2017 году возможно снижение цен лишь отдельных проектов: находящихся на начальных стадиях строительства; реализуемых малоизвестными застройщиками; имеющих большие площади квартир (более 45 кв. м — однокомнатные, более 60 кв. м — двухкомнатные и более 75 кв. м — трехкомнатные); расположенных в местах с недостаточно развитой инфраструктурой и транспортным сообщением.
Пичуха считает, что при выборе новостройки будет увеличиваться роль отделки мест общего пользования, комфортности придомовой территории (детские площадки, парковочные места), внешнего стилистического оформления дома и т. п.
Поясняя активность покупателей в 2016 году, Пичуха отметила, что она в основном наблюдалась во втором полугодии. "Начало 2016 года по количеству совершения сделок было совсем не результативным: на фоне стабильного количества обращений число сделок постепенно снижалось. Прямое влияние на количество совершаемых сделок оказывал курс доллара, который до середины февраля динамично увеличивался. В подобной ситуации, когда под вопросом было дальнейшее поведение курса валют, покупатели сомневались, что с имеющимся уровнем доходов смогут осилить покупку квартиры", — пояснила руководитель компании.
Наибольшим спросом в 2016 году у покупателей пользовались новостройки классов "Эконом" и "Стандарт". Как отметила Пичуха, для этих классов качества цена квадратного метра и итоговая стоимость квартиры оставались главным критерием выбора. "Подтверждением тому служит практика продаж квартир широкому кругу лиц УКСами — за счет установления стоимости квартир на 20% ниже среднерыночного уровня, десятки квартир распродавались буквально за одну ночь. Людей не останавливало ни не очень комфортное окружение дома, ни туманные перспективы развития инфраструктуры", — сказала представитель "Твоей столицы".
По информации компании, на начало 2017 года на столичном рынке новостроек сложились следующие цены в зависимости от количества квартир: "Эконом" — 985 долларов за 1 кв. м для однокомнатных, 930 — двухкомнатных, 900 — трехкомнатных; "Стандарт" — 1.165, 1.130 и 1.100 соответственно; "Комфорт" — 1.285, 1.250, 1.210; "Престиж" — 1.570, 1.525 и 1.625 долларов за 1 кв. м.
Как сказала эксперт, для многих покупателей в 2016 году на втором месте после цены была готовность дома: чем выше она была, тем больше внимания со стороны покупателей. "Квартиры в новостройках, находящихся на последних стадиях готовности, выступали для покупателей выгодной альтернативой квартирам вторичного рынка жилья. И при этом финансовые риски долевого строительства (затягивание сроков ввода, увеличение стоимости и т. п.) были сведены к минимуму", — сказала Пичуха. По ее словам, в течение года постоянно увеличивался спрос на квартиры с отделкой, но по итогам года он так и остался неудовлетворенным: таких объектов практически нет на рынке.
Она отметила, что с января по ноябрь 2016 года ставка рефинансирования снизилась на 7% и установилась на отметке 18% годовых, вместе с этим появились более доступные финансовые ресурсы для приобретения квартир. "Во-первых, банки предложили рынку кредитные программы с более низкими, чем в 2015 году, ставками, в том числе с особыми условиями для состоящих на учете в улучшении жилищных условий. Во-вторых, в 2016 году заработал и начал набирать популярность новый для белорусского рынка жилья финансовый инструмент — приобретение жилья в лизинг. Однако нельзя сказать, что население активно привлекало кредиты под строительство и приобретение новостроек. И на это были объективные причины: неуверенность в стабильности завтрашнего дня и неустойчивое положение белорусского рубля", — считает руководитель компании.
Марина Носова, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2017 году спрос на столичные новостройки не снизится по сравнения с предыдущим годом, считает эксперт
Минск, 23 января. В 2017 году спрос на столичные новостройки не снизится по сравнения с предыдущим годом. Такое мнение в комментарии БелаПАН высказала руководитель...
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии