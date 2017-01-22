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Минтруда установило размеры ежемесячных доплат работникам бюджетной сферы

23.01.2017 11:25 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 23 января. Министерство труда и социальной защиты установило размеры ежемесячных доплат работникам бюджетной сферы с 1 января, сообщает сайт ведомства.

Согласно ЕТС каждой профессии и квалификации в рамках этой профессии присвоены разряды, от них зависят соответствующие коэффициенты. Тарифная ставка первого разряда — это начальная точка, от которой вычисляют размер заработной платы каждого разряда.

Работникам с 1-го до 6-го разряда будут дополнительно выплачивать 8 рублей 60 копеек, с 6-го до 10-го — 8 рублей, с 10-го до 12-го — 7 рублей 50 копеек, с 12-го до 13-го — 7 рублей, с 13-го до 14-го — 6 рублей 50 копеек, работникам 14-го разряда — 5 рублей 70 копеек.

По сообщению пресс-службы Минтруда, ежемесячные дифференцированные доплаты не образуют ставку (оклад) и не учитываются при исчислении премий, надбавок и других выплат стимулирующего и компенсирующего характера.

Тарифная ставка первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, повышена 1 января с 29,8 до 31 рубля.

Ирина Турчина, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 23 января. Министерство труда и социальной защиты установило размеры ежемесячных доплат работникам бюджетной сферы с 1 января, сообщает сайт ведомства. ...

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