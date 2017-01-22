Минск, 23 января. В конце февраля-начале марта Европейский союз может отменить квоты на белорусские текстильные изделия, сообщает пресс-служба концерна "Беллегпром".



В концерне ссылаются на информацию, поступившую из посольства Беларуси в Бельгии, по сообщению которого 19 января Европарламент одобрил с поправками проект решения об отмене автономных квот ЕС при импорте белорусских текстильных изделий. Поправки касаются прежде всего исключения из регламента 2015/936 норм, регулирующих квоты для переработки вне территории ЕС (они применялись только в отношении Беларуси).



"В соответствии с информацией, полученной в рабочем порядке в Еврокомиссии, 1 февраля планируется рассмотрение проекта комитетом постоянных представителей правительств государств-членов ЕС (вспомогательный орган Совета ЕС (Coreper II). 7 февраля — окончательное одобрение Советом ЕС", — сообщает пресс-служба "Беллегпрома".



После завершения указанных процедур решение будет опубликовано. Таким образом, ожидаемый срок вступления решения в силу — конец февраля-начало марта 2017 года, добавили в концерне.



Квоты к белорусскому текстилю Евросоюз применяет с 1993 года. Под ограничения входили 33 позиции белорусского текстиля, из которых 11 являются наиболее приоритетными направлениями экспорта: хлопчатобумажные ткани, брюки, блузки, мужские сорочки, белье, пальто, плащи и жакеты, куртки, платья и юбки, верхняя одежда трикотажная, льняные ткани.



С 2005 года, когда ЕС, выполняя договор Всемирной торговой организации (ВТО), прекратил квотировать импорт текстильной продукции, Беларусь осталась едва ли не единственной страной в регионе, поставки из которой продолжают жестко регулироваться. Вопрос снятия квот увязывался с рядом факторов: насколько далеко Беларусь продвинется во вступлении в ВТО, на какие договоренности с ЕС она выйдет, насколько сильно белорусская легкая промышленность будет интегрирована в легкую промышленность Европы.



В 2009 году Еврокомиссия отменила квоты по 13 из 33 позиций импорта белорусского текстиля.



В декабре 2016 года бизнес-союзы Беларуси, Эстонии и Мальты призвали Европарламент к скорейшей отмене ограничений на поставку белорусского текстиля в ЕС. В совместном обращении констатировалось, что, несмотря на снятие почти всех санкций ЕС с Беларуси, ограничения на поставку текстиля из страны де-факто остаются в виде квот и лимита на размер единовременной поставки. В частности, лимит объема разовой поставки (5 тыс. кг) применяется к 11 востребованным позициям текстильных товаров, таких как женские костюмы, мужские сорочки, постельное белье. Квоты касаются 22 позиций, в том числе синтетических, шерстяных и полушерстяных тканей и пряжи.



Текстиль является важной статьей белорусского экспорта. Его поставки в Европу, включая давальческие заказы, ежегодно составляют порядка 100 млн долларов. Из общего объема выпускаемой в Беларуси текстильной продукции порядка 40% идет на рынок стран ЕС. Доля белорусского текстиля в общем объеме импорта этой продукции в ЕС составляет менее 1%.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так По информации "Беллегпрома", в конце февраля-начале марта ЕС может отменить квоты на белорусские текстильные изделия Минск, 23 января. В конце февраля-начале марта Европейский союз может отменить квоты на белорусские текстильные изделия, сообщает пресс-служба концерна...

Марина Носова, БелаПАН.