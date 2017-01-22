Экономический суд Брестской области привлек ОАО «Брестский мясокомбинат» к ответственности за недобросовестную конкуренцию, сообщается на сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

В соответствии с постановлением от 11 января 2017 года суд обязал предприятие оплатить 400 базовых величин (9200 рублей) штрафа. Кроме того к ответственности привлекли ответственное должностное лицо ОАО, которому выписали 20 базовых (460 рублей) штрафа.

«Напомним, что действия ОАО «Брестский мясокомбинат», связанные с приобретением и использованием прав на товарный знак «От бабушки», были признаны антимонопольным органом недобросовестной конкуренцией, — сообщается на сайте Министерства.

В экономическом суде Брестской области TUT.BY сообщили, что ОАО «Брестский мясокомбинат» подал жалобу на постановление в Верховный суд.

В ОАО «Брестский мясокомбинат» комментировать ситуацию до решения суда отказались.

Как ранее сообщала БЕЛТА, недобросовестными были признаны действия ОАО «Брестский мясокомбинат» по регистрации в патентном органе указанного товарного знака в отношении колбасных изделий, мясных продуктов, а также услуг, связанных с торговлей такими товарами, а также по запрету на использование товарного знака «От бабушки» в названии колбасных изделий, производимых другими мясокомбинатами.

В МАРТ напомнили, что в 2006 году ООО «Викос» разработало и утвердило по согласованию с заместителем главного государственного санитарного врача сборник рецептур на колбасные изделия, включающий рецептуру на колбасу сыровяленую под названием «От бабушки». В этой связи колбасу «От бабушки» по указанной рецептуре могут производить любые хозяйствующие субъекты, которым она передана в установленном порядке.

Так, производство и реализацию колбасных изделий под этим названием осуществляют ОАО «Минский мясокомбинат», ОАО «Брестский мясокомбинат», ООО «Велес-Мит», ООО «Викос» и другие.

«Таким образом, попытка ОАО „Брестский мясокомбинат“ воспрепятствовать деятельности добросовестных производителей колбасных изделий под общеизвестным названием, пользующихся устойчивым спросом у потребителей, путем манипулирования правом собственности на товарный знак не увенчалась успехом», — пояснили в МАРТ.