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Государство продолжит «стричь» рентабельные предприятия в 2017 и 2018 годах

23.01.2017 13:16 — Новости Экономики | БДГ  
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Александр Лукашенко продлил срок действия указа, регулирующего перечисление в бюджет части прибыли высокорентабельных предприятий.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, срок действия указа от 31 декабря 2014 года №655 «О порядке уплаты налога за добычу (изъятие) природных ресурсов, части прибыли (дохода), введении сбора за экспорт нефти» продлено.

Отмечается, что указ предусматривает перечисление в бюджет в 2017-2018 годах полученной части прибыли сверх минимальной обязательной части дохода, уплачиваемой в соответсвии с указом №637 от 28 декабря 2005 года.

Белорусские предприятия с уровнем рентабельности за отчетный период более 30%, перечисляют в республиканский бюджет 30% от полученной прибыли. Делятся с государством, как правило, республиканские и коммунальные унитарные предприятия, гособъединения, являющиеся коммерческими организациями (имущество которых находится на праве хозяйственного ведения), некоторые хозобщества.

Напомним, что в Беларуси высокорентабельные предприятия перечисляют деньги в бюджет и фонд национального развития. Так, ранее в список предприятий, которые должны в обязательном порядке отдавать сверхприбыль государсту, были: ОАО "Беларуськалий", ОАО "Гродненская табачная фабрика "Неман", "Гомельтранснефть", "Полоцктранснефть Дружба", информационно-рекламное коммунальное унитарное предприятие "Мингорсправка", ОАО "МАПИД" (данные на 2015 год).

 
 
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Александр Лукашенко продлил срок действия указа, регулирующего перечисление в бюджет части прибыли высокорентабельных предприятий.

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