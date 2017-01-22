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Государство продолжит «стричь» рентабельные предприятия в 2017 и 2018 годах
23.01.2017 13:16 — Новости Экономики | БДГ
Александр Лукашенко продлил срок действия указа, регулирующего перечисление в бюджет части прибыли высокорентабельных предприятий.
Согласно
Отмечается, что указ предусматривает перечисление в бюджет в 2017-2018 годах полученной части прибыли сверх минимальной обязательной части дохода, уплачиваемой в соответсвии с указом №637 от 28 декабря 2005 года.
Белорусские предприятия с уровнем рентабельности за отчетный период более 30%, перечисляют в республиканский бюджет 30% от полученной прибыли. Делятся с государством, как правило, республиканские и коммунальные унитарные предприятия, гособъединения, являющиеся коммерческими организациями (имущество которых находится на праве хозяйственного ведения), некоторые хозобщества.
Напомним, что в Беларуси высокорентабельные предприятия перечисляют деньги в бюджет и фонд национального развития. Так, ранее в список предприятий, которые должны в обязательном порядке отдавать сверхприбыль государсту,
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Александр Лукашенко продлил срок действия указа, регулирующего перечисление в бюджет части прибыли высокорентабельных предприятий.
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