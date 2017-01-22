Александр Лукашенко продлил срок действия указа, регулирующего перечисление в бюджет части прибыли высокорентабельных предприятий.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, срок действия указа от 31 декабря 2014 года №655 «О порядке уплаты налога за добычу (изъятие) природных ресурсов, части прибыли (дохода), введении сбора за экспорт нефти» продлено.

Отмечается, что указ предусматривает перечисление в бюджет в 2017-2018 годах полученной части прибыли сверх минимальной обязательной части дохода, уплачиваемой в соответсвии с указом №637 от 28 декабря 2005 года.

Белорусские предприятия с уровнем рентабельности за отчетный период более 30%, перечисляют в республиканский бюджет 30% от полученной прибыли. Делятся с государством, как правило, республиканские и коммунальные унитарные предприятия, гособъединения, являющиеся коммерческими организациями (имущество которых находится на праве хозяйственного ведения), некоторые хозобщества.