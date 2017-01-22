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Крупнейшие организаторы эмиссий разместили в 2016 году корпоративных облигаций на 1,5 млрд долларов

23.01.2017 13:59 — Новости Экономики | Tut.by  
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Финансовые институты Беларуси разместили в 2016 году корпоративных облигаций на 1,5 млрд долларов. Такая оценка приводится в рейтинге организаторов эмиссий (на внутреннем рынке) корпоративных облигаций Беларуси, который подготовило российское агентство Cbonds.

В рейтинге представлено 11 организаторов эмиссий, совокупно разместивших облигации в 2016 году на внутреннем рынке Беларуси на 1,53 млрд долларов.

«Первое место заняла группа „Беларусбанк"/"АСБ Брокер“ с результатом 0,94 млрд долларов (рыночная доля 61,67%). На втором месте оказался „Белагропромбанк“ с рыночной долей 17,45% (0,27 млрд долларов). На третьем месте Банк развития Республики Беларусь с результатом 0,13 млрд долларов (рыночная доля 8,60%)», — прокомментировали аналитики Cbonds результаты проведенного исследования.

Экономические власти Беларуси в лице Нацбанка, Минфина и Минэкономики ранее неоднократно высказывались о том, что белорусским предприятиям необходимо активнее использовать ценные бумаги для привлечения финансовых ресурсов в том числе на внешних рынках.

В марте 2016 года был подписан президентский указ, который предоставил белорусским компаниям возможность проводить IPO посредством размещения депозитарных расписок и привлекать благодаря этому в страну финансовые ресурсы.

По оценкам экспертов, теоретически этим инструментом привлечения средств могли бы воспользоваться крупнейшие госпредприятия, однако вряд ли такая практика приобретет массовый характер.

«Из-за практически полного отсутствия фондового рынка в стране рыночная стоимость многих наших предприятий неизвестна. У нас для оценки госпредприятий привыкли использовать балансовую стоимость, которая в ряде случаев может быть существенно выше рыночной. Когда в процессе выхода наших предприятий на IPO выяснится их рыночная оценка, белорусская сторона может быть ею неприятно удивлена», — отметил в комментарии БелаПАН старший аналитик форекс-брокера «Альпари» Вадим Иосуб.

Поэтому, добавил он, вряд ли практика выхода госпредприятий на IPO приобретет массовый характер и позволит привлечь значительные инвестиции.

 
 
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В рейтинге представлено 11 организаторов эмиссий, совокупно разместивших облигации в 2016 году на внутреннем рынке Беларуси на 1,53 млрд долларов.

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