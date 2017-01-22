В прошедшем ноябре гендиректор «Оливарии» Денис Шерстенников говорил TUT.BY о том, что сокращение объема пивного рынка в 2017 году может составить до 5%. Но тогда многое зависело от того, какой тренд покажут последние два месяца 2016-го. По прошествии этого времени мы снова вернулись к данному вопросу. Шерстенников рассказал об итогах года и перспективах развития отрасли, а также о том, почему, по его мнению, не стоит ограничивать объем пластиковой упаковки для пива.



Фото предоставлено компанией «Оливария».

Об итогах 2016 года и планах на 2017-й

Напомним, в ноябре Денис Шерстенников говорил, что не лучшие показатели октября заставили пивоваров пересмотреть планы на 2017 год и поставить под сомнение изначальный прогноз сокращения объема рынка на 1−2%. Но все тогда зависело от показателей ноября-декабря. При сохранении в этот период октябрьской тенденции темпы сокращения могли усилится еще больше — вплоть до 5%.

Но в итоге последние месяцы года оказались в рамках оптимистичных прогнозов. Да и сам 2016 год Шерстенников называет скорее позитивным.

— Потому что мы видим замедление темпов падения рынка пива по сравнению с предыдущими годами. Если в 2014 году было падение на 4,2%, в 2015-ом — минус 8,6%, то в 2016 году финальное падение рынка пива, скорее всего, будет на уровне 1,5−2%.

В 2017 же году, по прогнозам Шерстенникова, рынок либо останется прежним, либо упадет немного — от 0 до 2%. Это зависит от множества факторов, главный из которых — покупательная способность.

— Мы находимся на таком уровне, от которого уже пора расти. Этот рост зависит от большого количества факторов, но, прежде всего, от покупательной способности населения и роста потребления в целом, а не только пивной категории. Также я не раз говорил и о том, что рост белорусского рынка пива зависит и от структуры потребления алкоголя. От того, как будет двигаться вектор от доминирующего сейчас крепкого алкоголя в корзине к слабоалкогольным напиткам.

Согласно статистике в структуре потребления алкоголя водка занимает почти 50%, а пиво — около 20. Шерстенников говорит, что уровень потребления пива в Беларуси значительно ниже, чем в соседних странах. У нас это около 40 литров в год, в Литве и Польше — более 90 литров.

О рынке, прибыли и импорте

О годовых итогах итогах пивной отрасли недавно рассказывал и зампред Белгоспищепрома Иван Маковский. По его данным, в 2016 году отечественные производители увеличили совокупную прибыль в рублях в 4,5 раза, что на первый взгляд противоречит заявлениям пивоваров о падающем рынке. Шерстенников говорит, что противоречий здесь нет, поскольку прибыль не всегда пропорционально зависит от объема.

Проще говоря, прибыль может расти и при не меняющемся или даже падающем объеме рынка. Например, такой эффект можно получить путем замещения импорта, повышения эффективности затрат, более грамотного выстраивания логистики и других бизнес-процессов.

— Нужно разграничивать объемы и прибыль, а также отличать то, что происходит на рынке в целом от того, что происходит у отечественных пивоваров. В прошлом году сократился импорт и поэтому, возможно, локальные игроки продемонстрировали рост и хорошие результаты по прибыли.

В 2016-ом импорт пива действительно сократился в два раза, но все равно сальдо по показателю «импорт/экспорт» осталось для Беларуси отрицательным — минус 5 миллионов долларов. Интересуемся, есть ли подобные цифры по «Оливарии», которая как экспортирует, так и представляет пиво разных брендов из портфеля Carlsberg Group на белорусском рынке (например, импортирует «Балтику»).

— Пока никакой финансовой информации мы раскрывать не можем. Мы сейчас находимся в периоде молчания и до того момента, пока не раскроется материнская компания, мы не вправе озвучивать данные.

Однако Шерстенников говорит, что импорт пива в 2016 году у «Оливарии» значительно сократился в объеме.

— Потому что импорт — это высокий ценовой сегмент. Сократился спрос и объемы. В нашем общем объеме сейчас отечественный продукт занимает примерно 85%, а импортный — соответственно 15%.

Белорусские же власти традиционно приветствуют сокращение импорта и локализацию новых производств в нашей стране. В этом плане мощности пивзавода «Оливария» ограничены, поэтому интересуемся перспективами строительства новых производств.

— На том рынке, который мы сейчас видим, а он объективно не растет, мы планируем скорее повышать эффективность существующего оборудования, инвестируя в него и, возможно, это немного повысит в том числе наши мощности.

Взаимный интерес государство и пивовары ищут в том числе работая в рамках соглашения между Белгоспищепромом и производителями. Правда, прошлый документ уже не действует, а сейчас нужно принимать новый. Шерстенников подтверждает, что работа в этом направлении идет.

О пластиковых бутылках и отсутствии мультипаков

Еще один обсуждаемый сейчас вопрос — запрет на производство пива в пластиковой таре более 1,5 литра в России. «Главное, чтобы в Беларуси не было ограничения на двухлитровый ПЭТ», — реагирует Шерстенников.

Обсуждаем с гендиректором «Оливарии» некоторые доводы российских противников пластика. Так, звучали заявления, что пластиковая тара вредна для алкогольных напитков и о том, что большие ПЭТ бутылки порождают чрезмерное потребление.

— Эти аргументы абсурдны. ПЭТ упаковка есть во всех странах мира. И пластиковая упаковка используется не только в пивоваренной промышленности, но и для детского питания. Кроме того, она удобна и хороша, когда нужен большой объем для большой компании.

По словам топ-менеджера, тут для белорусских реалий резонно задать вопрос: «Если нет большой упаковки, что человек вместо этого купит?».

— Наверное, он пойдет и купит более крепкий напиток. Приведет ли это к снижению потребления алкоголя — большой вопрос.

Есть в этом вопросе и общеэкономическая составляющая. Ведь чем больше объем, тем доступнее цена, отмечает Шерстенников.

— Пиво — продукт не первой необходимости, и когда мы сокращаем объем упаковки, то мы снижаем доступность. Так сокращаются объемы рынка. Поэтому со всех точек зрения я никакой выгоды тут (в сокращении допустимого объема пластиковой тары до 1,5 литра. — TUT.BY) не вижу. Тем более белорусский рынок уникален тем, что здесь доля пластиковой упаковки превышает 70%. Это выше, чем в Российской Федерации, где эта цифра составляет 60%.

А из всей пластиковой упаковки на тару литр и меньше приходится лишь чуть более 20%. Проще говоря, белорусы пьют не просто из пластика, а из объемного пластика начиная с полторашки.

Но и, например, в Бельгии пьют из ПЭТ-тары. Правда, там это бутылки не более полулитра. Шерстенников говорит, что просто наш рынок более молодой, но когда-нибудь и мы придем к другой его структуре.

— К тому же на рынке многих европейских стран существует мультипак (упакованные и удобные в транспортировке несколько бутылок или банок пива. — TUT.BY), за который предоставляется скидка. У нас такого типа упаковки нет по разным причинам. И ее роль пока выполняет пластиковая тара.

Одной из причин отсутствия мультипаков топ-менеджер называет ограничения в белорусском законодательстве. Он поясняет, что на пиво в такой упаковке невозможно дать скидку и написать о ней на упаковке.

— Поэтому люди просто не понимают, зачем им покупать мультипак. И если бы у нас была возможность информировать их о выгоде покупки, я уверен, что постепенно мультипак вырос бы до очень значительных объемов.