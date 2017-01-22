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В Украине нашли еще 50 грузовиков, украденных у Минского автозавода

23.01.2017 15:49 — Новости Экономики | Tut.by  
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Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) изъяли еще пятьдесят грузовиков, которые через мошеннические схемы были украдены у Минского автомобильного завода (МАЗ). Об этом сообщает пресс-служба СБУ.


«Правоохранители совместно со специалистами предприятия-производителя обнаружили машины, находившиеся в розыске, на нескольких автотранспортных предприятиях Николаевской области», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в 2013 году руководители украинской коммерческой структуры заключили договор с представителем ОАО «Минский автомобильный завод» в Украине на поставку 150 грузовых автомобилей марки МАЗ и прицепов к ним стоимостью более 15 млн долларов. Полученные грузовики были проданы другим предприятиям, а полученные средства мошенники перевели в наличные с использованием подставных коммерческих структур и присвоили.

В октябре 2016 года СБУ уже отыскала 100 грузовиков МАЗ из той же партии в различных регионах Украины. После проведения необходимых процедур право собственности на автомобили будет возвращено белорусскому заводу. Как сообщает пресс-служба СБУ, продолжается досудебное расследование.

Как стало известно AUTO-Consulting, речь идет о крупной партии грузовиков-зерновозов МАЗ-6501, закупленной в 2013 году. Суммарно контракт предполагал поставку 450 грузовиков. Эти машины «всплывали» на рынке вплоть до 2016 года.

 
 
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Речь идет о крупной партии грузовиков-зерновозов МАЗ-6501, закупленной в 2013 году. Суммарно контракт предполагал поставку 450 грузовиков. Эти машины "всплывали" на...

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