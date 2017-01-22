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Cлужба безопасности Украины обнаружила еще 50 украденных у МАЗа грузовиков

23.01.2017 17:23 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 23 января. Сотрудники Службы безопасности изъяли еще пятьдесят грузовиков, украденных у Минского автомобильного завода посредством мошеннических действий, сообщила пресс-служба СБУ.

Правоохранители совместно со специалистами МАЗа обнаружили машины, находившиеся в розыске, на нескольких автотранспортных предприятиях Николаевской области.

СБУ напомнила, что в 2013 году коммерческая структура заключила договор на поставку 150 грузовых автомобилей "МАЗ" и прицепов к ним стоимостью более 15 млн долларов США. "Полученные грузовики дельцы перепродали другим предприятиям, а средства злоумышленники перевели в наличные с использованием подставных коммерческих структур и присвоили. В октябре 2016 года сотрудники спецслужбы обнаружили сто грузовиков "МАЗ" в разных регионах Украины", — отметила пресс-служба.

После проведения необходимых процедур право собственности на автомобили будет возвращено белорусскому заводу. Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, говорится в сообщении СБУ.

Ранее СБУ сообщала, что 18—19 октября 2016 года оперативники спецслужбы с привлечением специалистов МАЗа провели ряд обысков на автотранспортных предприятиях Хмельницкой, Запорожской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской и Черниговской областей. По результатам обысков изъято более 100 грузовиков "МАЗ", находившихся в розыске.
Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 23 января. Сотрудники Службы безопасности изъяли еще пятьдесят грузовиков, украденных у Минского автомобильного завода посредством мошеннических действий,...

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