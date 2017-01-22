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Утвержден план по возмещению населением затрат на услуги ЖКХ, транспорта и почты

23.01.2017 18:03 — Новости Экономики | Tut.by  
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В ближайшей пятилетке правительство намерено выйти на полное возмещение населением затрат на оказание услуг ЖКХ и почтовой связи, существенно повысить эту планку для транспорта. При этом нагрузка на реальный сектор экономики должна симметрично снизиться. Это следует из комплекса мер по реализации Программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы, утвержденных постановлением Совмина № 18.

Повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги («с учетом снижения затрат и предоставления гражданам безналичных жилищных субсидий») планируется довести к концу 2017 года до 75% возмещения затрат на их оказание населению, к концу 2018 года — до 100%.

Что касается повышения тарифов на транспортные услуги, то в 2018 году планируется выйти на показатель «не менее 70%», который собираются удерживать на данном уровне в 2019—2020 гг.

До 2020 года хотят повысить регулируемые тарифы на услуги электросвязи и почтовой связи (с учетом снижения затрат) до 100% возмещения затрат на их оказание населением.

В документе также речь и о сокращении перекрестного субсидирования с 2019 года. Это означает снижение цен и тарифов для реального сектора экономики.

Повышение тарифов на услуги ЖКХ и транспорта является предметом переговоров властей Беларуси с Международным валютным фондом. Заграничные кредиторы требовали провести тарифные преобразования за 18 месяцев. Белорусское правительство хотело их растянуть до 2020 года. Получается, что власти Беларуси в надежде получить кредит на 3 млрд долларов услышали требования МВФ. Как это будет реализовано на практике — покажет время.

 
 
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В документе также речь и о сокращении перекрестного субсидирования с 2019 года. Это означает снижение цен для потребителей реального сектора экономики.

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