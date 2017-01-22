Правительство постановлением №18 от 12 января 2017 года утвердило комплекс мер по реализации Программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы, которую президент утвердил в конце прошлого года. Среди расписанных 380 мероприятий есть давно ожидаемые и вполне революционные.

В частности, в части совершенствования денежно-кредитной и валютной политики в Беларуси подтвердили готовность снять ограничения на открытие счетов в иностранных банках (срок выполнения – 2017-2019 годы) и отменить обязательную продажу валютной выручки (полностью – в 2018-м году).

Кроме того, уже в нынешнем году планируется решить отложенный год назад вопрос и сделать Нацбанк, наконец, мегарегулятором финансового рынка.

Также уже в нынешнем году планируется отменить вызывающее много претензий инвесторов преимущественное право исполкомов на приобретение акций хозобществ. В последние годы это право позволило государству закупиться пакетами акций многих знаковых предприятий.

Правительство намерено решить еще одну часто критикуемую проблему, законодательно закрепив необратимость приватизации госимущества, сократив срок исковой давности по приватизационным сделкам до трех лет (2017-й год).

Из ожидаемых бизнесом новелл можно обратить внимание на запланированное уже на 2018 год введение института ”налоговых депозитов“, стимулирующих вывод доходов и капитала из тени и снижающее риски бизнеса.

Документом также предусмотрена подготовка предложений о декриминализации экономических рисков субъектов хозяйствования.

Отдельные блоки мер в программе касаются оптимизации налоговой нагрузки, в том числе речь идет о моратории на повышение налоговых ставок и введение новых налогов, сборов и пошлин, «за исключением случаев, когда соответствующие обязательства Республики Беларусь предусмотрены международными договорами», и индексации налоговых ставок, установленных в белорусских рублях, на уровень инфляции.

Правительство также намерено заняться финансовым оздоровлением реального сектора экономики. В частности, речь идет о создании системы оценки фискальных рисков государственных предприятий, в том числе пересмотре условий предоставления внутренних гарантий для минимизации рисков неисполнения заемщиками своих обязательств и наступления гарантийных случаев.

Беларусь также готова замахнуться на привлечение ведущих мировых компаний (заявленная планка - капитализация более 1 млрд долларов) для реализации проектов с высокой добавленной стоимостью.

Отдельные блоки программы расписывают меры по раскрепощению деловой инициативы и формированию благоприятных условий для ведения бизнеса, в том числе – малого. Речь идет, к примеру, об оптимизации финансовых санкций, применяемых за незначительные нарушения, расширение практики вынесения предупреждений вместо наложения штрафов при привлечении субъектов хозяйствования к административной ответственности впервые.

Документом также анонсирована «выработка механизмов дифференцированного применения штрафных санкций в границах, предусмотренных законодательством, в зависимости от степени вины и уровня дохода субъектов хозяйствования».