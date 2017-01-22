ЗАО «Штадлер Минск» подписало договор со столичным метрополитеном о поставке поездов для подземки. 10 составов должны быть переданы в течение четырех лет с конца 2018 года. Об этом пишет « СБ Беларусь Сегодня ».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Директор завода Филипп Бруннер рассказал, что они выиграли тендер и на днях подписали договор с метрополитеном на поставки поездов.

«Это факт, я пока не буду раскрывать деталей, мы о них сообщим позже. Это будет длинный период: с конца 2018 на следующие четыре года», — сказал он.

При производстве поездов для метро компания готова сотрудничать с «Белкоммунмашем», добавил Бруннер. Сейчас некоторые элементы кузова белорусский производитель поставляет на «Штадлер Минск» для их российского заказа — трамваев серии «Метелица» для Санкт-Петербурга. По такой же схеме возможно сотрудничество и при реализации заказа для минской подземки.

В пресс-службе метрополитена подтвердили факт того, что «Штадлер» победил в тендере.

«Пока мы можем только подтвердить, что компания „Штадлер Минск“ стала победителем тендера на поставку поездов для метрополитена. Других подробностей раскрывать не будем», — сказал пресс-секретарь организации Андрей Кузьмин.

Напомним, возможность поставки «Штадлером» поездов для третьей линии минского метро обсуждалась еще в 2014 году между Александром Лукашенко и генеральным директором компании «Штадлер Рэйл Групп» Петером Шпулером.



Поезд «Штадлер» в берлинском метро. Фото с сайта railwaygazette.com

В 2015 году о такой возможности говорил и директор столичной подземки Ростислав Юреня. По его словам, новые поезда будут отличаться от нынешних по большинству параметров и характеристик. Будет кузов из алюминия, принципиально новая тележка на пневмоподвеске, усовершенствованные тормоза, электронный привод с применением двигателей переменного тока. Более плавные разгон и торможение. Вагоны оснастят камерами видеонаблюдения, кондиционерами, информаторами, мониторами, шумопоглощающими стеклопакетами.

«Еще одна интересная особенность — сквозной проход от первого до последнего вагона. А срок эксплуатации, на который они будут рассчитаны, — не 30, а 40 лет», — рассказывал тогда Ростислав Юреня.