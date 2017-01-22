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"Это факт". "Штадлер" выиграл тендер и поставит 10 поездов для минского метро
23.01.2017 20:56 — Новости Экономики | Tut.by
ЗАО «Штадлер Минск» подписало договор со столичным метрополитеном о поставке поездов для подземки. 10 составов должны быть переданы в течение четырех лет с конца 2018 года. Об этом пишет «
Директор завода Филипп Бруннер рассказал, что они выиграли тендер и на днях подписали договор с метрополитеном на поставки поездов.
«Это факт, я пока не буду раскрывать деталей, мы о них сообщим позже. Это будет длинный период: с конца 2018 на следующие четыре года», — сказал он.
При производстве поездов для метро компания готова сотрудничать с «Белкоммунмашем», добавил Бруннер. Сейчас некоторые элементы кузова белорусский производитель поставляет на «Штадлер Минск» для их российского заказа — трамваев серии «Метелица» для Санкт-Петербурга. По такой же схеме возможно сотрудничество и при реализации заказа для минской подземки.
В пресс-службе метрополитена подтвердили факт того, что «Штадлер» победил в тендере.
«Пока мы можем только подтвердить, что компания „Штадлер Минск“ стала победителем тендера на поставку поездов для метрополитена. Других подробностей раскрывать не будем», — сказал пресс-секретарь организации Андрей Кузьмин.
Напомним, возможность поставки «Штадлером» поездов для третьей линии минского метро
В 2015 году о такой возможности говорил и директор столичной подземки Ростислав Юреня. По его словам, новые поезда будут отличаться от нынешних по большинству параметров и характеристик. Будет кузов из алюминия, принципиально новая тележка на пневмоподвеске, усовершенствованные тормоза, электронный привод с применением двигателей переменного тока. Более плавные разгон и торможение. Вагоны оснастят камерами видеонаблюдения, кондиционерами, информаторами, мониторами, шумопоглощающими стеклопакетами.
«Еще одна интересная особенность — сквозной проход от первого до последнего вагона. А срок эксплуатации, на который они будут рассчитаны, — не 30, а 40 лет», —
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При производстве поездов для метро компания готова сотрудничать с "Белкоммунмашем".
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