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Прямая трансляция встречи в клубе "Светлана Алексиевич приглашает" со Станиславом Белковским TUT
24.01.2017 07:42 — Новости Экономики | Tut.by
«Четвертая мировая война. Последний выход для постколониального мира» — именно так звучит тема второго заседания клуба «Светлана Алексиевич приглашает», гостем которого станет известный российский политолог Станислав Белковский. Встреча пройдет в четверг, 26 января, в Галерее TUT.BY. Портал покажет заседание в прямом эфире. Плеер появится в этой публикации.
Станислав Белковский — учредитель и директор Института национальной стратегии, бывший директор Совета по национальной стратегии, политический технолог и публицист. Борис Березовский видел в нем специалиста по черному пиару. Сам он считает себя русским и украинским националистом, во время Крымского кризиса заявлял о намерении просить украинское гражданство. Выступает за прекращение войны между Украиной и Россией. Автор докладов «Одиночество Путина», «Одиночество Путина — 2».
Количество мест в Галерее TUT.BY ограничено, но форум под этим анонсом позволит задать вопросы гостю клуба всем желающим. Вопросы Станиславу Белковскому можно отправить на электронный адрес
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Количество мест в Галерее TUT.BY ограничено, но форум под этим анонсом позволит задать вопросы гостю клуба всем желающим. Вопросы Станиславу Белковскому можно...
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