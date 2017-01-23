﻿ Прямая трансляция встречи в клубе "Светлана Алексиевич приглашает" со Станиславом Белковским TUT. 21.by
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Прямая трансляция встречи в клубе "Светлана Алексиевич приглашает" со Станиславом Белковским TUT

24.01.2017 07:42 — Новости Экономики | Tut.by  
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«Четвертая мировая война. Последний выход для постколониального мира» — именно так звучит тема второго заседания клуба «Светлана Алексиевич приглашает», гостем которого станет известный российский политолог Станислав Белковский. Встреча пройдет в четверг, 26 января, в Галерее TUT.BY. Портал покажет заседание в прямом эфире. Плеер появится в этой публикации.


Фото с сайта www.svoboda.org

Станислав Белковский — учредитель и директор Института национальной стратегии, бывший директор Совета по национальной стратегии, политический технолог и публицист. Борис Березовский видел в нем специалиста по черному пиару. Сам он считает себя русским и украинским националистом, во время Крымского кризиса заявлял о намерении просить украинское гражданство. Выступает за прекращение войны между Украиной и Россией. Автор докладов «Одиночество Путина», «Одиночество Путина — 2».

Количество мест в Галерее TUT.BY ограничено, но форум под этим анонсом позволит задать вопросы гостю клуба всем желающим. Вопросы Станиславу Белковскому можно отправить на электронный адрес air@tutby.com с пометкой «Белковский» в теме письма, а также оставить в комментариях под прямой трансляцией на странице TUT.BY в социальной сети Facebook. Трансляция начнется в четверг, 26 января, в 19.00.

 
 
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Количество мест в Галерее TUT.BY ограничено, но форум под этим анонсом позволит задать вопросы гостю клуба всем желающим. Вопросы Станиславу Белковскому можно...

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