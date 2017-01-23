Ставки единого налога для индивидуальных предпринимателей, занятых в сфере торговли и общепита, выросли на 12,6% в Брестской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областной инспекции Министерства по налогам и сборам.

Соответствующее решение принял Брестский областной Совет депутатов 16 декабря 2016 года. 23 января оно опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Повышение произошло в соответствии с изменениями с 1 января 2017 года в Налоговом кодексе.

Изменения касаются индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю товарами через торговые объекты, интернет-магазины, объекты общественного питания (за исключением продажи алкогольных напитков, пива, пивных коктейлей и табачных изделий). Для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по производству товаров (выполнению работ, оказанию услуг), за исключением Бреста, Пинска и Барановичей, установлен понижающий коэффициент в размере 0,5 к ставкам единого налога. Это принято на основании декрета «О стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских поселений, сельской местности».

Аналогичные изменения в исчислении ставок единого налога касаются также иностранных граждан, временно пребывающих на территории республики и осуществляющих розничную торговлю не более 5 дней в течение одного месяца.

Решение областного совета вступает в силу после его официального опубликования. Таким образом, плательщики, для которых срок уплаты единого налога наступает после 22 января, должны уплатить его уже по новым ставкам, уточнили в областной инспекции МНС.