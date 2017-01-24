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Вводится лицензирование экспорта из Беларуси за пределы ЕАЭС отдельных видов лесоматериалов

24.01.2017 08:35 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 24 января. Лицензирование экспорта из Беларуси за пределы Евразийского экономического союза отдельных видов лесоматериалов вводится 1 февраля 2017 года на основании постановления Совета министров от 20 января 2017 года № 51.

Как сообщает пресс-служба правительства, согласно постановлению экспортерам отдельных видов лесоматериалов необходимо получать генеральную или разовую лицензию, выдаваемую в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с Министерством лесного хозяйства.

Минлесхоз согласовывает заявление о выдаче лицензии на экспорт лесоматериалов при наличии заключенного между названным министерством и организацией соглашения об условиях поставок лесоматериалов.

Постановление принято в соответствии с договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и указом президента Республики Беларусь от 5 апреля 2016 года № 124 "О государственном регулировании внешнеторговой деятельности".

Министерству иностранных дел в установленном порядке поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о принятой мере, внести на ее рассмотрение предложение о применении другими государствами — членами ЕАЭС аналогичных мер, а также проинформировать Исполнительный комитет СНГ о принятии настоящего постановления.

Документ вступает в силу 1 февраля 2017 года и действует в течение шести месяцев.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 24 января. Лицензирование экспорта из Беларуси за пределы Евразийского экономического союза отдельных видов лесоматериалов вводится 1 февраля 2017 года на...

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