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Нацбанк внес поправки в порядок пользования электронными кошельками
24.01.2017 09:50 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 янв — Sputnik. Белорусские граждане теперь смогут открывать электронные кошельки не только в белорусских банках, которые являются банками-агентами таких иностранных платежных систем, но и непосредственно в иностранных банках.
© Sputnik / Виктор Толочко
Такие изменения и дополнения в Правила осуществления операций с электронными деньгами внесены постановлением правления Национального банка Беларуси №662 от 30 декабря 2016 года, сообщили Sputnik в НБРБ. Этим документом уточнен и конкретизирован порядок открытия электронных кошельков и совершения операций с электронными деньгами.
Какие возможности появятся?
В частности, предусмотрены следующие возможности:
В Нацбанке отметили, что такие изменения будут способствовать росту безналичных платежей на внутреннем рынке, а белорусские электронные деньги будет можно использовать нерезидентам страны для оплаты товаров, работ и услуг, приобретаемых у белорусских субъектов хозяйствования;
Какие еще поправки вносятся?
Кроме того, в Нацбанке обратили внимание, что постановлением предусмотрен порядок приобретения и погашения электронных денег, эмитированных нерезидентом, не допускающий направления нерезиденту либо получения от него денежных средств лицами, не прошедшими идентификацию в соответствии с законодательством.
Кроме того, постановлением расширен спектр операций при погашении электронных денег с одновременным направлением денежных средств конкретному получателю, идентификация которого проведена в соответствии с законодательством.
Установлен конкретный срок направления на погашение электронных денег, числящихся в электронных кошельках юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, что будет стимулировать оперативное использование денежных средств в хозяйственном обороте.
Также конкретизирован порядок уплаты налогов, сборов (пошлин), пени и иных обязательных платежей в бюджет электронными деньгами, в том числе посредством взыскания электронных денег в соответствии с законодательством.
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Теперь граждане смогут открывать электронные кошельки не только через белорусский банк-агент, но и непосредственно в самом иностранном банке.
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