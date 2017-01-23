МИНСК, 24 янв — Sputnik. Белорусские граждане теперь смогут открывать электронные кошельки не только в белорусских банках, которые являются банками-агентами таких иностранных платежных систем, но и непосредственно в иностранных банках.



© Sputnik / Виктор Толочко КГК: участились случаи вывода белорусами средств из страны

Такие изменения и дополнения в Правила осуществления операций с электронными деньгами внесены постановлением правления Национального банка Беларуси №662 от 30 декабря 2016 года, сообщили Sputnik в НБРБ. Этим документом уточнен и конкретизирован порядок открытия электронных кошельков и совершения операций с электронными деньгами.

Какие возможности появятся?

В частности, предусмотрены следующие возможности:

физлица смогут направлять в электронные кошельки субъектов хозяйствования платежи за оплату товаров, работ и услуг как путем переводов денежных средств, так и электронных денег;

идентификация владельца электронного кошелька будет производиться без его личного присутствия или по системе межбанковской идентификации. Для этого также можно применять действующий сертификат открытого ключа проверки электронной цифровой подписи;

белорусский банк-эмитент сможет предоставлять физлицам отсрочку оплаты приобретаемых ими электронных денег — при условии предварительной оплаты данным агентом банку-эмитенту суммы электронных денег, распространяемых физлицам;

физлица смогут открывать электронные кошельки в системах нерезидентов Беларуси не только через белорусский банк-агент, но и непосредственно у нерезидента;

пополнять электронные кошельки в системах нерезидентов будет можно как через белорусский банк-агент, так и путем перечисления денежных средств непосредственно нерезиденту.

В Нацбанке отметили, что такие изменения будут способствовать росту безналичных платежей на внутреннем рынке, а белорусские электронные деньги будет можно использовать нерезидентам страны для оплаты товаров, работ и услуг, приобретаемых у белорусских субъектов хозяйствования;

Какие еще поправки вносятся?

Кроме того, в Нацбанке обратили внимание, что постановлением предусмотрен порядок приобретения и погашения электронных денег, эмитированных нерезидентом, не допускающий направления нерезиденту либо получения от него денежных средств лицами, не прошедшими идентификацию в соответствии с законодательством.

Кроме того, постановлением расширен спектр операций при погашении электронных денег с одновременным направлением денежных средств конкретному получателю, идентификация которого проведена в соответствии с законодательством.

Установлен конкретный срок направления на погашение электронных денег, числящихся в электронных кошельках юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, что будет стимулировать оперативное использование денежных средств в хозяйственном обороте.

Также конкретизирован порядок уплаты налогов, сборов (пошлин), пени и иных обязательных платежей в бюджет электронными деньгами, в том числе посредством взыскания электронных денег в соответствии с законодательством.