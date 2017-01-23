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МИД о переговорах по вступлению в ВТО: наши ожидания подтвердились

24.01.2017 10:07 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 янв — Sputnik. Беларусь видит интерес со стороны Всемирной торговой организации по вступлению в нее республики, заявил первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко.

© flickr.com/ World Trade Organization
МИД: переговоры по ВТО ни с одной страной не будут простыми

Белорусская делегация во главе с Евдоченко 23-26 января находится в Женеве, где проводит очередной раунд переговоров по присоединению республики к ВТО. Запланировано проведение двусторонних переговоров с более чем десятью странами — членами организации.

"Подтвердились наши ожидания от переговорного процесса", — заявил Евдоченко в эфире телеканала "Беларусь 1" в понедельник вечером.

По его словам, в этот день у белорусской делегации прошла встреча с председателем рабочей группы ВТО по вступлению Беларуси, постоянным представителем Турции при ВТО Кемалем Маденоглу.

"Также мы провели встречу с генеральным директором ВТО Роберто Азеведо. Состоялись предметные переговоры с представителями департамента по присоединению новых стран", — рассказал Евдоченко.

По его словам, стороны подтвердили взаимный интерес по присоединению Беларуси к ВТО.

 
Теги: Минск
 
 
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Первый замглавы МИД рассказал о том, чем занимается белорусская делегация на переговорах в Женеве.

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