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Цены на столичном вторичном рынке жилья к концу года могут снизиться на 5-7%, прогнозирует эксперт
24.01.2017 10:48 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 24 января. Цены на столичном вторичном рынке жилья к концу 2017 года могут снизиться на 5-7% по сравнению с январем. Такое мнение в комментарии БелаПАН высказала заместитель директора по продажам на вторичном рынке жилья агентства недвижимости "Твоя столица" Светлана Куделко.
По мнению Куделко, самыми стабильными с точки зрения спроса и цены будут одно- и двухкомнатные квартиры в непанельных домах после 2000 года постройки, продающиеся с ремонтом и мебелью. Снижение цен на подобные квартиры будет минимальным. Она также ожидает, что из-за недостатка спроса будут увеличиваться сроки продажи квартир. "Все предпосылки к этому уже начали формироваться в последние месяцы 2016 года. Несмотря на то что по сделкам "Твоей столицы" средний срок продажи квартиры по-прежнему остается на уровне 30 дней, по самостоятельно совершенным в последнем квартале 2016 года сделкам он увеличился с 70 до 90 дней", — отметила специалист.
Рост числа сделок купли-продажи наметился еще в феврале, когда количество зарегистрированных переходов права собственности на квартиры за месяц подскочило на 67% до 920 сделок. Пиковое значение этого показателя за последнее десятилетие было зафиксировано в июне 2016 года — 1.440 сделок за месяц, что превысило на 4% рекордные до этого показатели декабря 2010 года, декабря 2012-го и апреля 2016-го. Всего за 2016 год было зарегистрировано более 13,7 тыс. переходов права собственности, на 20% больше показателя 2015 года. "К третьему кварталу предложение дешевых квартир вымылось с рынка, а отсутствие оптимизма в отношении развитии экономики законсервировало цены до конца года", — отметила представитель "Твоей столицы".
По ее словам, в сегменте аренды жилья ставки также снижались и концу 2016 года составили 170 долларов в месяц для однокомнатных, 230 — для двухкомнатных, 270 — для трехкомнатных квартир (без учета коммунальных платежей). "Вероятнее всего, такой уровень сохранится и в 2017 году", — считает риелтор.
Марина Носова, БелаПАН.
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Минск, 24 января. Цены на столичном вторичном рынке жилья к концу 2017 года могут снизиться на 5-7% по сравнению с январем. Такое мнение в комментарии БелаПАН высказала...
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