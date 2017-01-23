Минск, 24 января. Цены на столичном вторичном рынке жилья к концу 2017 года могут снизиться на 5-7% по сравнению с январем. Такое мнение в комментарии БелаПАН высказала заместитель директора по продажам на вторичном рынке жилья агентства недвижимости "Твоя столица" Светлана Куделко.



По ее мнению, в текущем году спрос на квартиры вторичного рынка может уменьшиться на 10-15%, в результате чего в среднем в месяц будет регистрироваться порядка 950 сделок по переходу права собственности на квартиру. В то же время объем предложения будет достаточно высоким — порядка 7.500 квартир ежемесячно. "Подобный дисбаланс спроса и предложения будет оказывать влияние на цены, отчего ожидается их плавное снижение", — считает эксперт.



По информации компании, на начало 2017 года стоимость квартир на вторичном рынке составила: для квартир стандартных потребительских качеств — 1.090 долларов за 1 кв. м (однокомнатные), 970 — двухкомнатные, 950 — трехкомнатные; с ремонтом и мебелью — 1.340, 1.330 и 1.210 соответственно.



По мнению Куделко, самыми стабильными с точки зрения спроса и цены будут одно- и двухкомнатные квартиры в непанельных домах после 2000 года постройки, продающиеся с ремонтом и мебелью. Снижение цен на подобные квартиры будет минимальным. Она также ожидает, что из-за недостатка спроса будут увеличиваться сроки продажи квартир. "Все предпосылки к этому уже начали формироваться в последние месяцы 2016 года. Несмотря на то что по сделкам "Твоей столицы" средний срок продажи квартиры по-прежнему остается на уровне 30 дней, по самостоятельно совершенным в последнем квартале 2016 года сделкам он увеличился с 70 до 90 дней", — отметила специалист.



По ее словам, для вторичного рынка жилья 2016 год можно назвать годом рекордов. За прошлый год были зафиксированы два рекордных за последнее десятилетие показателя: минимальный уровень цен и максимальное количество совершенных сделок купли-продажи.



За январь—май 2016 года стоимость квадратного метра в сделках с квартирами стандартных потребительских качеств снизилась на 13%. А общее снижение цен с октября 2014 года (начала периода снижения цен) по май 2016 года составило 38%, или 620 долларов за квадратный метр. Минимальной отметки цены достигли в мае 2016 года, когда квадратный метр вторичного жилья в среднем опустился до 1.010 долларов. "Беспрецедентно низкая стоимость квартир во всех сегментах и появление на рынке квартир за 28-30 тыс. долларов спровоцировали выход на рынок так называемого отложенного спроса, тех покупателей, кто либо ждал наступления ценового дна, либо просто финансово не мог позволить себе покупку квартиры", — отметила Куделко.

Рост числа сделок купли-продажи наметился еще в феврале, когда количество зарегистрированных переходов права собственности на квартиры за месяц подскочило на 67% до 920 сделок. Пиковое значение этого показателя за последнее десятилетие было зафиксировано в июне 2016 года — 1.440 сделок за месяц, что превысило на 4% рекордные до этого показатели декабря 2010 года, декабря 2012-го и апреля 2016-го. Всего за 2016 год было зарегистрировано более 13,7 тыс. переходов права собственности, на 20% больше показателя 2015 года. "К третьему кварталу предложение дешевых квартир вымылось с рынка, а отсутствие оптимизма в отношении развитии экономики законсервировало цены до конца года", — отметила представитель "Твоей столицы".

По ее словам, в сегменте аренды жилья ставки также снижались и концу 2016 года составили 170 долларов в месяц для однокомнатных, 230 — для двухкомнатных, 270 — для трехкомнатных квартир (без учета коммунальных платежей). "Вероятнее всего, такой уровень сохранится и в 2017 году", — считает риелтор.



Куделко также отметила, что в 2016 году покупатели загородной недвижимости практически не проявляли интерес к незавершенным строениям. Основной спрос был направлен на объекты площадью 150—200 кв. м, продающиеся как с отделкой, так и без нее. Стоимость покупок была в пределах 70—150 тыс. долларов. Сделки с объектами стоимостью 300—350 тыс. были единичными.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Цены на столичном вторичном рынке жилья к концу года могут снизиться на 5-7%, прогнозирует эксперт Минск, 24 января. Цены на столичном вторичном рынке жилья к концу 2017 года могут снизиться на 5-7% по сравнению с январем. Такое мнение в комментарии БелаПАН высказала...

Марина Носова, БелаПАН.