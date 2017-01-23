Компания velcom построила в Минске самую высокую в стране ледяную скульптуру.

Она имеет форму базовой станции связи и символизирует завершение строительства самой большой в Беларуси 3G-сети, сообщили в velcom.

Необычный ледяной объект высотой 4,5 метра весит две тонны и установлен в горнолыжном комплексе «Солнечная долина» в Курасовщине. В его создании лично участвовали генеральный директор компании Гельмут Дуз и топ-менеджеры velcom. Инсталляция в виде базовой станции стала самой высокой скульптурой, которая когда-либо изготавливалась в Беларуси изо льда.

Как ожидается, ледяная скульптура простоит в «Солнечной долине» как минимум несколько недель, пока не растает с приходом теплой погоды. Вышка связи изо льда может стать популярным у минчан объектом для «селфи». Кстати, церемонию завершения строительства скульптуры транслировали в соцсети в форме потокового видео через мобильную сеть оператора.

Создание ледяной скульптуры призвано подчеркнуть завершение строительства крупнейшей в Беларуси 3G-сети. Сеть 3G от velcom теперь охватывает свыше 94% территории Беларуси, на которой проживает около 99% жителей страны. За последний год оператор запустил в Беларуси 3,2 тыс. базовых станций формата UMTS-900. Последними сетью стандарта UMTS-900 были охвачены Могилевская и Витебская области – туда «новый 3G» пришел в начале января. Ранее velcom включил широкополосную связь и в других регионах – Минском, Брестском, Гомельском и Гродненском.

Модернизация сети стимулировала потребление 3G-трафика в сети velcom. Если в начале 2016 года через сеть третьего поколения проходило лишь 30% звонков, то сейчас на нее приходится более половины голосовых вызовов. Еще заметней стала активность пользователей мобильного интернета: 97% дата-трафика сегодня передается по технологиям 3G.

Развитие 3G продолжится: в частности, в ближайший год velcom запустит еще 200 базовых станций UMTS-900. Также специалистам предстоит оптимизировать сеть и обеспечить сбалансированный бесшовный переход между базовыми станциями разных форматов – так называемый хендовер. При этом предусмотрено свободное перемещение как между диапазонами – 900 МГц и 2100 МГц, так и от одной технологии к другой – из 2G в 3G и обратно.

Напомним, базовые станции стандарта UMTS-900 появились в Беларуси 1 февраля 2016 года. Первым городом, в котором появился «новый 3G», стал Дзержинск. К концу апреля новая технология пришла и в Минск – indoor-покрытие (внутри зданий) 3G-сети в Минске выросло до 99%. В дальнейшем строительство сети велось преимущественно в регионах, в том числе в сельской местности.