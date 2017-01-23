Во время проверки хода реконструкции столичного стадиона «Динамо» Комитет госконтроля обнаружил незаконное расходование более 500 тысяч рублей бюджетных средств. С помощью какой схемы это стало возможно, пишет агентство « Минск-Новости » со ссылкой на КГК.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Сообщается, что заказчик объекта (КУП «УКС Мингорисполкома») оплатил транспортные затраты подрядчика (ОАО «Стройтрест № 1») на перевозку на стадион 39 тысяч погонных метров стальных обсадных труб.

Но во время проверки выяснилось, что никто материалы в таком количестве на стадион не завозил. Дело в том, что технологически одна и та же обсадная труба в процессе устройства буронабивных железобетонных свай должна использоваться многократно. Бурение скважин происходит внутри этих труб, после чего их извлекают, очищают и снова включают в цикл работ. И так не менее 10 раз.

«Но проектировщики в сметной документации эти обстоятельства не учли, потому транспортные затраты на доставку обсадных извлекаемых труб были определены по суммарной глубине крепления скважин, а это 39 тысяч погонных метров», — рассказал главный специалист главного управления контроля по Минску КГК Григорий Шаколин.

Проще говоря, подрядчик воспользовался ошибкой проектировщиков, невнимательностью заказчика и незаконно включил в акты выполненных работ расходы по транспортировке около 35 тысяч погонных метров труб весом более 4 тысяч тонн, хотя по факту на объект они доставлены не были. В результате из бюджета необоснованно потрачено более 210 тысяч рублей, или более 105 тысяч долларов.

Кроме того, из оплаченной заказчиком стоимости труб подрядчик не смог документально подтвердить их приобретение около 2300 погонных метров на сумму 419,3 тысячи рублей или почти 210 тысяч долларов. Это тоже стало незаконным расходованием средств местного бюджета.

Таким образом, общий ущерб бюджету составил около 315 тысяч долларов. Общая же сумма расходов на реконструкцию стадиона оценивается в примерно 200 миллионов долларов. Сдать объект планируется в конце 2017 года.