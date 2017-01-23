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Белорусам разрешат открывать счета в иностранных банках

24.01.2017 11:31 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 янв — Sputnik. Ограничения на открытие счетов физлицами в иностранных банках будут сняты в Беларуси в 2017-2019 годах, это предусмотрено комплексом мер по реализации Программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы.

Документ был утвержден постановлением Совета министров №18 от 12 января 2017 года и во вторник опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

В Беларуси в 2003 году был принят закон "О валютном регулировании и валютном контроле", в 2004 году Нацбанк утвердил правила проведения валютных операций, а в 2015 году — инструкцию о порядке выдачи разрешений для валютного регулирования.

В соответствии с этими нормативными актами физлица — резиденты Беларуси, имеют право открыть счета в банках — нерезидентах только на основании разрешения НБРБ.

Исключение составляют случаи, когда гражданин Беларуси проживает в другом государстве на основании вида на жительство и др. За нарушение этой нормы предусмотрена административная ответственность.

Как отмечается в постановлении Совмина, также в 2018 году произойдет полная отмена обязательной продажи валютной выручки и отмена целевой покупки иностранной валюты субъектами хозяйствования — резидентами. Сейчас норма по обязательной продаже валютной выручки составляет 20%.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Это Нацбанк планирует сделать до конца 2019 года. Годом раньше регулятор полностью откажется от обязательной продажи предприятиями части валютной выручки.

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