Минск, 24 января. Белорусское правительство планирует "совершенствовать систему гарантий для международных инвесторов на основе лучшей мировой практики", говорится в комплексе мер по реализации программы социально-экономического развития на 2016—2020 годы, утвержденном постановлением Совета министров № 18 от 12 января 2017 года и опубликованном сегодня на сайте правительства.



Согласно документу, в марте 2017 года межведомственная группа высокого уровня с представителями Национального собрания и иных заинтересованных сторон должны провести комплексный анализ законодательства в сфере инвестиций и внести предложения по его корректировке и систематизации в целях "безусловного обеспечения права инвестора на распоряжение полученной прибылью и дивидендами, свободного движения капитала".



В 2017—2020 годах запланирована разработка и реализация плана по корректировке законодательства в сфере инвестиций.



В июле 2017 года запланирована корректировка постановления правительства о досудебном урегулировании споров, связанных с осуществлением инвестиций. В 2019 году — переход к программному бюджетированию капитальных вложений, до 2020 года — принятие мер по содействию реализации инвестиционных проектов и их ежеквартальный мониторинг.



Особое внимание в документе уделено инвестиционному сотрудничеству с Китаем, которое предусматривает: привлечение льготных кредитов; развитие китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", в том числе создание бондовой зоны и упрощение таможенного администрирования, оптимизация земельных отношений; привлечение регионами не менее 100 млн долларов США в год прямых китайских инвестиций.



Ежегодно до 2020 года госорганы должны формировать перечни инвестиционных проектов по привлечению прямых иностранных инвестиций и проводить мониторинг.



Планируется повышение статуса Национального агентства инвестиций и приватизации. В 2017—2020 годах будут реализованы пилотные проекты в рамках государственно-частного партнерства по реконструкции автомобильной дороги М10, созданию Городненского областного клинического онкологического диспансера на базе городской клинической больницы № 3.



Как сообщалось ранее, согласно программе социально-экономического развития на 2016—2020 годы, власти Беларуси запланировали до 2020 года реализацию более 80 крупных инвестиционных проектов с объемом инвестиций свыше 27 млрд долларов США.



В числе приоритетных инвестпроектов определены: развитие инфраструктуры индустриального парка "Великий камень", строительство Белорусской АЭС, организация производства легковых автомобилей, разработка месторождений калийных удобрений со строительством горно-обогатительных комплексов на Петриковском и Старобинском месторождениях, строительство завода по производству сульфатной беленой целлюлозы на базе ОАО "Светлогорский ЦКК", завода по производству металлического листа и белой жести на базе ООО "ММПЗ-групп", проектирование и строительство экспериментального многофункционального комплекса "Минск-Мир" и другое.



Программа социально-экономического развития Беларуси на 2016—2020 годы была утверждена указом президента 15 декабря 2016 года. Она подготовлена правительством на базе основных положений, одобренных пятым Всебелорусским народным собранием, которое состоялось в июне прошлого года.



В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Правительство планирует совершенствовать систему гарантий для международных инвесторов на основе лучшей мировой практики Минск, 24 января. Белорусское правительство планирует "совершенствовать систему гарантий для международных инвесторов на основе лучшей мировой практики",...

Марина Носова, БелаПАН.