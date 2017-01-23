Минск, 24 января. Белорусское правительство планирует "совершенствовать систему гарантий для международных инвесторов на основе лучшей мировой практики", говорится в комплексе мер по реализации программы социально-экономического развития на 2016—2020 годы, утвержденном постановлением Совета министров № 18 от 12 января 2017 года и опубликованном сегодня на сайте правительства.
Согласно документу, в марте 2017 года межведомственная группа высокого уровня с представителями Национального собрания и иных заинтересованных сторон должны провести комплексный анализ законодательства в сфере инвестиций и внести предложения по его корректировке и систематизации в целях "безусловного обеспечения права инвестора на распоряжение полученной прибылью и дивидендами, свободного движения капитала".
В 2017—2020 годах запланирована разработка и реализация плана по корректировке законодательства в сфере инвестиций.
В июле 2017 года запланирована корректировка постановления правительства о досудебном урегулировании споров, связанных с осуществлением инвестиций. В 2019 году — переход к программному бюджетированию капитальных вложений, до 2020 года — принятие мер по содействию реализации инвестиционных проектов и их ежеквартальный мониторинг.
Особое внимание в документе уделено инвестиционному сотрудничеству с Китаем, которое предусматривает: привлечение льготных кредитов; развитие китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", в том числе создание бондовой зоны и упрощение таможенного администрирования, оптимизация земельных отношений; привлечение регионами не менее 100 млн долларов США в год прямых китайских инвестиций.
Ежегодно до 2020 года госорганы должны формировать перечни инвестиционных проектов по привлечению прямых иностранных инвестиций и проводить мониторинг.
Планируется повышение статуса Национального агентства инвестиций и приватизации. В 2017—2020 годах будут реализованы пилотные проекты в рамках государственно-частного партнерства по реконструкции автомобильной дороги М10, созданию Городненского областного клинического онкологического диспансера на базе городской клинической больницы № 3.
Как сообщалось ранее, согласно программе социально-экономического развития на 2016—2020 годы, власти Беларуси запланировали до 2020 года реализацию более 80 крупных инвестиционных проектов с объемом инвестиций свыше 27 млрд долларов США.
В числе приоритетных инвестпроектов определены: развитие инфраструктуры индустриального парка "Великий камень", строительство Белорусской АЭС, организация производства легковых автомобилей, разработка месторождений калийных удобрений со строительством горно-обогатительных комплексов на Петриковском и Старобинском месторождениях, строительство завода по производству сульфатной беленой целлюлозы на базе ОАО "Светлогорский ЦКК", завода по производству металлического листа и белой жести на базе ООО "ММПЗ-групп", проектирование и строительство экспериментального многофункционального комплекса "Минск-Мир" и другое.
Программа социально-экономического развития Беларуси на 2016—2020 годы была утверждена указом президента 15 декабря 2016 года. Она подготовлена правительством на базе основных положений, одобренных пятым Всебелорусским народным собранием, которое состоялось в июне прошлого года.
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