Президент Беларуси Александр Лукашенко требует искоренить возможности для вывоза за рубеж древесины по серым схемам. Об этом глава государства заявил сегодня, заслушивая доклад по вопросам реализации на экспорт круглых лесоматериалов.

«Встает еще один вопрос, который курирующий лес председатель КГК ставит перед Президентом: когда будет поставлен железный заслон серым схемам, по которым вывозится лес из страны. Это я у вас должен спросить, почему по серым схемам до сих пор в стране кто-то продавал вчера или продает сегодня, может, и завтра необрезной лес», — сказал Александр Лукашенко.

«Вы меня информировали, что коммерсанты покупают на внутреннем рынке кубометр крупной хвои за 30 евро, надпиливают бревна с торцов, обрабатывают прямо в лесу и под видом каких-то столбов, кольев перепродают фактически необработанное сырье за границу», — отметил президент.

Глава государства предупредил об ответственности тех, кто допускает подобные факты.

Как докладывают президенту, благодаря таким манипуляциям в карманах некоторых дельцов осели миллионы долларов. «У кого в карманах? Почему они еще у них в карманах, эти доллары, а не в бюджете страны в тройном или десятикратном размере?» — задал вопрос Александр Лукашенко.

«Если такие случаи есть, я хотел бы, чтобы мы сегодня на эту тему закончили разговор. Все, что должно поступить в карман государства, должно поступить. Все должно быть честно и порядочно», — подчеркнул руководитель государства.