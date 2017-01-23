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МИД: На переговорах в Женеве гендиректор ВТО подтвердил поддержку скорейшему вступлению Беларуси в организацию
24.01.2017 12:25 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 24 января. Генеральный директор Всемирной торговой организации Роберто Азеведо приветствовал значительную активизацию переговоров Беларуси с ВТО и подтвердил свою поддержку скорейшему вступлению страны в эту организацию, сообщает пресс-служба МИД о первых итогах проходящих в Женеве переговоров.
Как ранее сообщалось, 23—26 января в штаб-квартире ВТО делегация Беларуси во главе с первым заместителем министра иностранных дел Андреем Евдоченко участвует в переговорах по присоединению страны к организации, а также в восьмом заседании рабочей группы ВТО по вступлению Беларуси. Белорусская делегация проводит также ряд двусторонних встреч по доступу на рынки товаров и услуг с десятью членами ВТО, в том числе США и ЕС.
Азеведо и Евдоченко обсудили в Женеве ситуацию в переговорном процессе по вступлению Беларуси в ВТО. Как сообщает пресс-служба МИД, "стороны выразили удовлетворение достигнутым за 2016 год прогрессом в подготовке документов Беларуси для ВТО". Гендиректор ВТО заявил, что организация будет развивать техническое сотрудничество с Беларусью и содействовать повышению ее экспертного потенциала.
Евдоченко встретился также с председателем рабочей группы ВТО по вступлению Беларуси, постоянным представителем Турции при ВТО Кемалем Маденоглу и представителями руководства секретариата организации. Стороны обсудили текущую ситуацию и наметили возможные дальнейшие шаги в переговорах Беларуси с ВТО.
Беларусь — единственное государство Евразийского экономического союза, которое не является членом ВТО. 29 марта 2016 года Лукашенко провел совещание о взаимодействии страны с ВТО, на котором поручил активизировать переговорный процесс. Вскоре после этого указом президента был обновлен состав межведомственной комиссии по вопросам присоединения Беларуси к ВТО, которую возглавил первый вице-премьер Василий Матюшевский.
Заявку на вступление в ВТО Беларусь подала еще в 1993 году. Ряд экспертов считают, что Беларусь серьезно запоздала со вступлением в организацию. Так, отмечают они, за минувшие 20 лет процесс присоединения к организации существенно усложнился. Кроме того, аналитики указывают на такие упущенные выгоды от членства в ВТО, как улучшение доступа на рынки стран-партнеров за счет снижения ряда торговых барьеров, возможность использования механизма разрешения споров, сокращение антидемпинговых расследований.
Андрей Середа, БелаПАН.
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МИД: На переговорах в Женеве гендиректор ВТО подтвердил поддержку скорейшему вступлению Беларуси в организацию
Минск, 24 января. Генеральный директор Всемирной торговой организации Роберто Азеведо приветствовал значительную активизацию переговоров Беларуси с ВТО и...
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