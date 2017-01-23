|
Доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал на биржевых торгах
24.01.2017 12:42 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 24 января. 24 января на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль укрепился к доллару США и евро, ослаб — к российскому рублю.
По итогам торгов курс евро снизился на 0,004 рубля (0,19%) до 2,0746 рубля.
Курс доллара снизился на 0,004 рубля (0,21%) и составил 1,931 рубля.
Курс российского рубля (за 100 единиц) вырос на 0,0091 рубля (0,28%) и составил 3,2605 белорусского рубля за 100 российских.
В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.
Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. В ходе утренних торгов во вторник, 24 января, цены на нефть выросли благодаря ослаблению доллара и сокращению добычи странами — членами ОПЕК и не входящими в картель государствами. Фьючерсы на нефть сорта Brent выросли на 0,53% до 55,52 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI торговались у отметки 52,98 доллара (на 0,44% выше предыдущего закрытия).
Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка РФ, на 11.30 вторника снизился на 28,66 копейки, составив 59,2168 рубля.
Марина Носова, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 24 января. 24 января на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль укрепился к доллару США и евро, ослаб — к российскому рублю. По итогам...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии