﻿﻿ Доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал на биржевых торгах. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал на биржевых торгах

24.01.2017 12:42 — Новости Экономики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 24 января. 24 января на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль укрепился к доллару США и евро, ослаб — к российскому рублю.

По итогам торгов курс евро снизился на 0,004 рубля (0,19%) до 2,0746 рубля.

Курс доллара снизился на 0,004 рубля (0,21%) и составил 1,931 рубля.

Курс российского рубля (за 100 единиц) вырос на 0,0091 рубля (0,28%) и составил 3,2605 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. В ходе утренних торгов во вторник, 24 января, цены на нефть выросли благодаря ослаблению доллара и сокращению добычи странами — членами ОПЕК и не входящими в картель государствами. Фьючерсы на нефть сорта Brent выросли на 0,53% до 55,52 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI торговались у отметки 52,98 доллара (на 0,44% выше предыдущего закрытия).

Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка РФ, на 11.30 вторника снизился на 28,66 копейки, составив 59,2168 рубля.
Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 24 января. 24 января на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль укрепился к доллару США и евро, ослаб — к российскому рублю. По итогам...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Лукашенко потребовал переложить миллионы долларов из карманов "серых" торговцев древесиной в бюджет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика