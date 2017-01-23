МИНСК, 24 янв – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал искоренить возможности для вывоза за рубеж древесины по серым схемам, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.



© Sputnik/ Роман Шантар Лимит по вырубке леса вырастет в 2017 году на 3%

Во вторник глава государства заслушал доклад по вопросам реализации на экспорт круглых лесоматериалов.

"Встает еще один вопрос, который курирующий лес председатель КГК ставит перед президентом: когда будет поставлен железный заслон серым схемам, по которым вывозится лес из страны. Это я у вас должен спросить, почему по серым схемам до сих пор в стране кто-то продавал вчера или продает сегодня, может, и завтра необрезной лес", – сказал Лукашенко.

Он отметил, что располагает информацией от Госконтроля о том, какие серые схемы экспорта древесины действуют в Беларуси.

"Вы меня информировали, что коммерсанты покупают на внутреннем рынке кубометр крупной хвои за 30 евро, надпиливают бревна с торцов, обрабатывают прямо в лесу и под видом каких-то столбов, кольев перепродают фактически необработанное сырье за границу", – отметил президент.

Глава государства предупредил об ответственности тех, кто допускает подобные факты. Ему доложили, что благодаря таким манипуляциям в карманах некоторых дельцов осели миллионы долларов.

"У кого в карманах? Почему они еще у них в карманах, эти доллары, а не в бюджете страны в тройном или десятикратном размере?" – задал вопрос Лукашенко.

Он потребовал, чтобы этот вопрос был решен.

"Если такие случаи есть, я хотел бы, чтобы мы сегодня на эту тему закончили разговор. Все, что должно поступить в карман государства, должно поступить. Все должно быть честно и порядочно", – подчеркнул глава белорусского государства.

В Беларуси с 1 января 2016 года был введен запрет на вывоз круглого леса из республики. По законодательству, экспорт древесины может осуществляться только в виде готовых изделий.