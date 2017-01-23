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В Беларуси до 2020 года планируется создать ряд крупных сельскохозяйственных холдингов

24.01.2017 13:15 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 24 января. В Беларуси до 2020 года планируется создать ряд крупных сельскохозяйственных холдингов. Это предусмотрено комплексом мер по реализации программы социально-экономического развития на 2016—2020 годы, утвержденным постановлением Совета министров № 18 от 12 января 2017 года. Документ опубликован сегодня на сайте правительства.

Так, планируется создание крупных кооперативно-интегрированных формирований, объединяющих производство сельскохозяйственного сырья, переработку и сбыт продукции, а также продуктовые компании. В их числе холдинг на базе ОАО "Витебский мясокомбинат", "Глубокский кормовой завод", "Оршанский комбинат хлебопродуктов (КХП)", "Полоцкий КХП" (2016—2017 годы); сахарный и масложировой холдинги (2017); холдинг на базе ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика" (2019—2020).

Также комплексом мер предусматривается реализация госпрограммы развития аграрного бизнеса, дальнейшее финансовое оздоровление сельхозорганизаций, переход от льготного кредитования к иным формам господдержки, формирование законодательной базы для развития органического земледелия, развитие фермерства, разработка гибких систем оплаты труда, внедрение информационных технологий и точного земледелия, завершение строительства животноводческих комплексов для выращивания высокопродуктивного скота.

Программа социально-экономического развития Беларуси на 2016—2020 годы была утверждена указом президента 15 декабря 2016 года. Она подготовлена правительством на базе основных положений, одобренных пятым Всебелорусским народным собранием, которое состоялось в июне прошлого года.


Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 24 января. В Беларуси до 2020 года планируется создать ряд крупных сельскохозяйственных холдингов. Это предусмотрено комплексом мер по реализации программы...

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