﻿ Обязательную продажу валютной выручки полностью отменят. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Обязательную продажу валютной выручки полностью отменят

24.01.2017 13:13 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

В ближайшие два года правительство будет работать над полной отменой обязательной продажи валютной выручки.

Согласно комплексу мер по реализации программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением правительства №18, предполагается отмена целевой покупки инвалюты субъектами хозяйствования на внутреннем рынке.

Уже в течение текущего и 2018 годов будет подготовлен проект нормативного акта о полной отмене обязательной продажи валютной выручки. Заниматься документом будут Национальный банк совместно с Минэкономики, Минфином и Комитетом госконтроля.

Напомним, ранее уже сообщалось, что обязательная продажа валютной выручки экспортерами, составляющая сегодня 20%, будет отменена в Беларуси к 2018 году. К 2018 году году, по планам властей, должна быть завершена дедолларизация экономики, в результате чего использование иностранной валюты на территории страны будет исключено в расчетах – цены будут формироваться только в национальных рублях.

В августе 2016 года Нацбанк принял решение о снижении с 1 сентября норматива обязательной продажи иностранной валюты с 30 до 20%. 

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ближайшие два года правительство будет работать над полной отменой обязательной валютной выручки.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Лукашенко требует пресечь серые схемы вывоза леса из страны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика