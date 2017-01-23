В ближайшие два года правительство будет работать над полной отменой обязательной продажи валютной выручки.

Согласно комплексу мер по реализации программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением правительства №18, предполагается отмена целевой покупки инвалюты субъектами хозяйствования на внутреннем рынке.

Уже в течение текущего и 2018 годов будет подготовлен проект нормативного акта о полной отмене обязательной продажи валютной выручки. Заниматься документом будут Национальный банк совместно с Минэкономики, Минфином и Комитетом госконтроля.

Напомним, ранее уже сообщалось , что обязательная продажа валютной выручки экспортерами, составляющая сегодня 20%, будет отменена в Беларуси к 2018 году. К 2018 году году, по планам властей, должна быть завершена дедолларизация экономики, в результате чего использование иностранной валюты на территории страны будет исключено в расчетах – цены будут формироваться только в национальных рублях.

В августе 2016 года Нацбанк принял решение о снижении с 1 сентября норматива обязательной продажи иностранной валюты с 30 до 20%.