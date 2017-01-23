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Обязательную продажу валютной выручки полностью отменят
24.01.2017 13:13 — Новости Экономики | БДГ
В ближайшие два года правительство будет работать над полной отменой обязательной продажи валютной выручки.
Согласно комплексу мер по реализации программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением правительства №18, предполагается отмена целевой покупки инвалюты субъектами хозяйствования на внутреннем рынке.
Уже в течение текущего и 2018 годов будет подготовлен проект нормативного акта о полной отмене обязательной продажи валютной выручки. Заниматься документом будут Национальный банк совместно с Минэкономики, Минфином и Комитетом госконтроля.
Напомним, ранее уже
В августе 2016 года Нацбанк принял решение о снижении с 1 сентября норматива обязательной продажи иностранной валюты с 30 до 20%.
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В ближайшие два года правительство будет работать над полной отменой обязательной валютной выручки.
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