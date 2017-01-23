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Глава ВТО готов поддерживать скорейшее вступление Беларуси
24.01.2017 13:22 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 янв — Sputnik. Всемирная торговая организация намерена поддерживать усилия Беларуси по скорейшему ее вступлению в ВТО, сообщили Sputnik в министерстве иностранных дел Беларуси.
Белорусская делегация во главе с первым замминистра иностранных дел Андреем Евдоченко 23-26 января проводит в Женеве переговоры по вступлению Беларуси в ВТО, а также принимает участие в восьмом заседании Рабочей группы ВТО по вступлению Беларуси. В рамках визита состоялась встреча Евдоченко с генеральным директором ВТО Роберто Азеведо.
"Генеральный директор ВТО приветствовал значительную активизацию переговоров Беларуси с ВТО и подтвердил свою поддержку скорейшему вступлению нашей страны в организацию", — сообщили в пресс-службе МИД.
Там добавили, что в ходе встречи Евдоченко и Азеведо выразили удовлетворение достигнутым за 2016 год прогрессом в подготовке документов Беларуси для ВТО и распространением элементов проекта Доклада Рабочей группы.
Глава ВТО заявил, что организация будет развивать техническое сотрудничество с Беларусью и содействовать повышению экспертного потенциала.
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В ВТО приветствуют значительную активизацию Минском переговорного процесса и удовлетворены прошлогодним прогрессом в подготовке документов для Организации.
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