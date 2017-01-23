МИНСК, 24 янв — Sputnik. Всемирная торговая организация намерена поддерживать усилия Беларуси по скорейшему ее вступлению в ВТО, сообщили Sputnik в министерстве иностранных дел Беларуси.

Белорусская делегация во главе с первым замминистра иностранных дел Андреем Евдоченко 23-26 января проводит в Женеве переговоры по вступлению Беларуси в ВТО, а также принимает участие в восьмом заседании Рабочей группы ВТО по вступлению Беларуси. В рамках визита состоялась встреча Евдоченко с генеральным директором ВТО Роберто Азеведо.

"Генеральный директор ВТО приветствовал значительную активизацию переговоров Беларуси с ВТО и подтвердил свою поддержку скорейшему вступлению нашей страны в организацию", — сообщили в пресс-службе МИД.

Там добавили, что в ходе встречи Евдоченко и Азеведо выразили удовлетворение достигнутым за 2016 год прогрессом в подготовке документов Беларуси для ВТО и распространением элементов проекта Доклада Рабочей группы.

Глава ВТО заявил, что организация будет развивать техническое сотрудничество с Беларусью и содействовать повышению экспертного потенциала.