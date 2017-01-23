Белорусский парламент проведет слушания по смертной казни, оппозиция же будет пытаться продвигать в нем демократизацию выборов и закон о противодействии домашнему насилию. Об этом стало известно на заседании политического комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы в Страсбурге. Впервые за долгие годы белорусский парламент здесь представляли депутаты не только от власти, но и от оппозиции.

Открыл сессию докладчик ПАСЕ по Беларуси Андреа Ригони. Он назвал появление двух альтернативных депутатов в белорусском парламенте «первым шагом на пути к плюрализму». «Важно и то, что обе они — женщины», — добавил итальянский депутат.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Мы не раз требовали и сейчас снова требуем моратория на смертную казнь, чтобы 2017 год стал годом моратория.

Ригони предложил провести в Беларуси новый круглый стол по реформе избирательного законодательства и призвал к прогрессу в ситуации со свободой СМИ, собраний и ассоциаций.

— Совет Европы — надежный партнер Беларусь в этом процессе.

Взгляд власти и оппозиции

Затем слово дали главе парламентской комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Андрею Наумовичу.



Депутаты Андрей Наумович и Анна Канопацкая и правозащитник Валентин Стефанович на слушаниях в Страсбурге. Фото: TUT.BY

По его словам, белорусские власти предприняли максимальные усилия для того, чтобы выборы в парламент в 2016 году была демократичными и прозрачными.

— По итогам выборов в парламент избраны представители пяти политических партий, их общее число в четыре раза больше, чем в предыдущем парламенте.

Депутат напомнил и о принятии Минском национального плана по правам человека и продолжении работы межведомственной группы при ЦИК по дальнейшей реформе избирательного законодательства.

— Белорусские власти продолжают изучать вопрос о целесообразности отмены смертной казни, учитывая при этом как современные мировые тенденции, так и результаты референдума 1996 года в Беларуси.

Оппозиционный депутат Анна Канопацкая заявила, что представляет не только Объединенную гражданскую партию, но и все демократические силы.

— Многие годы власть только декларировала курс на сближение с Советом Европы, но не устраняла причину проблем в отношениях. Вместо этого Минск перекладывал ответственность за свои решения на людей.

Канопацкая напомнила, что белорусские власти не хотят становиться членом СЕ, а только декларируют желание получить статус спецприглашенного при ПАСЕ.

— Стратегия оппозиции — другая. Мы хотим, чтобы Беларусь вошла в Совете Европы по стандартным критериям, а не через черный ход. Жаль, что мы потеряли 20 лет, но лучше позже, чем никогда.

Депутат призвала власти отменить смертную казнь, уважать права человека и изменить избирательное законодательство.

— Я люблю Беларусь, я люблю свою страну. Я глубоко уверена, что наша судьба должна решаться в Беларуси. Не в Вашингтоне, Страсбурге или Москве. В то же время, мы понимаем влияние внешних факторов на ситуацию в стране. Поэтому я призываю сформировать широкую коалицию по главному вопросу — честные и свободные выборы в Беларуси.

Затем слово взял третий участник с белорусской стороны, замглавы лишенного регистрации правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович. Он подвел итоги 2016 года, заявив, что выборы в парламент проходили на более спокойном и более благоприятном внутриполитическом фоне, чем раньше.

— Но они не соответствовали ключевым международным стандартам демократических и свободных выборов.

В целом власти продолжили политику «мягких практик», заявил правозащитник.

— Это выражается в отказе от насильственных разгонов массовых мероприятий, задержаний и арестов их участников. Но количество административных дел, связанных с участием граждан в мирных демонстрациях, в 2016 году выросло в 7 раз.

По оценке Стефановича, никаких системных качественных изменений в законодательстве о правах человека не произошло.

— Действительно, власти продолжают диалог по смертной казни. Но к сожалению, конференции проходили на фоне активного применения этой меры наказания. В течение года было казнено четыре человека и вынесено четыре новых смертных приговора.

Правозащитник раскритиковал также случаи принудительного труда и жестокого обращения с заключенными.

Арест блогера, права женщин и «безвизовый» указ

Одна из депутатов ПАСЕ от Армении подняла вопрос задержанного блогера Александра Лапшина , который ожидает выдачи в Азербайджан в минском СИЗО.

— Все, что вы сегодня сказали, оставляет очень хорошее впечатление. Конференции и круглые столы — это хорошо, но они должны соответствовать реальным шагам. Насколько соответствуют вашим заявлениям задержание и ограничении в передвижении Александра Лапшина?

Белорусский депутат Андрей Наумович заявил, что «этот вопрос требует взвешенного и продуктивного изучения».

— В Беларуси нет политических заключенных, а есть граждане, которые нарушают законодательство.



Андреа Ригони и Андрей Наумович на конференции по смертной казни в Минске в декабре 2016 года. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Валентин Стефанович из «Весны» заявил, что правозащитники не поддерживает арест блогеров, которые не угрожают национальной безопасности, и выдачу их в страны, где им угрожает уголовная ответственность. Лапшину, напомним, грозит до восьми лет тюрьмы в Азербайджане.

Слово взял Ригони, чтобы похвалить Беларусь за «подвижки», к которым он отнес недавний визит миссии МАГАТЭ SEED (изучала устойчивость БелАЭС) и указ президента о безвизовом въезде для граждан 80 стран на пять дней.

— Среди этих стран есть все страны Европы. С 12 февраля мы все теперь можем приехать в Минск без визы.

Он вновь напомнил о теме смертной казни, и тогда депутат Наумович рассказал о планах провести в конце 2017-го — начале 2018-го года парламентские слушания по этому вопросу (отвечая на вопросы журналистов после заседания комитета, Наумович сказал, что приглашены на эти слушания будут «все заинтересованные», в том числе и гражданское общество)

Другая депутат ПАСЕ подняла вопрос о правах женщин в Беларуси.

Андрей Наумович заявил, что не видит проблем с положением женщин в Беларуси, приведя в пример то, что в новом парламенте их больше 30.

Анна Канопацкая не согласилась с главой парламентской комиссии по правам человека.

— У нас не все так радужно с правами женщин, как говорит мой коллега. Беларусь остается единственной страной Европы, где до сих пор не принят закон о противодействии домашнему насилию. До сих пор на законодательном уровне не закреплено гендерное равенство. Основная задача и оппозиции, в том числе, это предоставить проект закона о противодействии домашнему насилию.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Канопацкая также рассказала, что планирует инициировать парламентские слушания по теме АЭС.

— Наша страна пережила Чернобыльскую катастрофу, и мы понимаем всю нашу ответственность

Стефанович добавил, что в стране нет и антидискриминационного законодательства в принципе. Он напомнил и о том, что в Беларуси активно применяется декрет о тунеядстве, который касается женщин, не работающих из-за ухода за детьми старше 7 лет.

Общаясь с журналистами после выхода со слушаний ПАСЕ, депутат Андрей Наумович так прокомментировал возможность принятия закона о противодействии домашнему насилию: «Думаю, на перспективу, да».

Канопацкой понравилось первый раз участвовать в слушаниях в ПАСЕ: «Очень приятно, что Европа понимает проблемы Беларуси».