﻿ Нацагентство по туризму сняло завораживающее видео о Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Нацагентство по туризму сняло завораживающее видео о Беларуси

24.01.2017 13:36 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Национальное агентство по туризму сняло великолепный ролик о Беларуси и запустило демоверсию портала о страновом туризме.

Беларусь намеревается продолжать привлекать в страну новых туристов. Для этого была создана демоверсия портала о туризме Belarus.travel. Как рассказали в Нацагентстве по туризму, пока портал о страновом туризме работает в тестовом режиме, более того, сайт сейчас представлен лишь в русскоязычной версии, а вот английскую версию намерены запустить уже в ближайшее время. Обещают туристам также версии на польском и немецком, отдельно будет и белорусскоязычная версия.

Помимо масштабного портала о страновом туризме, Национальное агенство по туризму сняло завораживающий ролик о Беларуси. Он появился сегодня на youtube-канале Marketing.by. Ролик снят студией Varvis и уже активно обсуждается в социальных сетях, а количество его просмотров быстро растет.

Напомним, что указ Александра Лукашенко, в соответствии с которым при въезде через аэропорт Минск-2 жители 80 стран смогут находиться в Беларуси 5 дней без виз, был принят девятого, а опубликован 11 января. Документ вступит в силу 11 февраля.

20 января Лукашенко призвал российскую сторону прекратить разного рода инсинуации и нагнетание обстановки вокруг решения белорусской стороны. В тот же день глава МИД Беларуси подтвердил намерения страны продолжать расширять безвизовый режим.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальное агентство по туризму сняло великолепный ролик о Беларуси и запустило демоверсию портала о страновом туризме.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Доллар и евро подешевели в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика