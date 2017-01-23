Национальное агентство по туризму сняло великолепный ролик о Беларуси и запустило демоверсию портала о страновом туризме.

Беларусь намеревается продолжать привлекать в страну новых туристов. Для этого была создана демоверсия портала о туризме Belarus.travel. Как рассказали в Нацагентстве по туризму, пока портал о страновом туризме работает в тестовом режиме, более того, сайт сейчас представлен лишь в русскоязычной версии, а вот английскую версию намерены запустить уже в ближайшее время. Обещают туристам также версии на польском и немецком, отдельно будет и белорусскоязычная версия.

Помимо масштабного портала о страновом туризме, Национальное агенство по туризму сняло завораживающий ролик о Беларуси. Он появился сегодня на youtube-канале Marketing.by. Ролик снят студией Varvis и уже активно обсуждается в социальных сетях, а количество его просмотров быстро растет.

Напомним, что указ Александра Лукашенко, в соответствии с которым при въезде через аэропорт Минск-2 жители 80 стран смогут находиться в Беларуси 5 дней без виз, был принят девятого, а опубликован 11 января. Документ вступит в силу 11 февраля.