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Доллар и евро подешевели в Беларуси
24.01.2017 13:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 янв – Sputnik. Белорусский рубль укрепился к доллару и евро по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник.
Национальный банк Беларуси установил следующие официальные курсы валют на среду:
Таким образом, курсы валют на торах 24 января практически не изменились: доллар и евро немного упали в цене, за сто российских рублей теперь будут брать почти на копейку больше.
На Московской бирже доллар во вторник торговался на уровне 59,16 рубля, евро – по 63,53. Баррель нефти марки Brent стоит в диапазоне 55,60–55,80 доллара.
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Российский рубль по итогам торгов на БВФБ – наоборот, несколько поднялся в цене.
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