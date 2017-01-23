МИНСК, 24 янв – Sputnik. Белорусский рубль укрепился к доллару и евро по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник.

Национальный банк Беларуси установил следующие официальные курсы валют на среду:

доллар США – 1,931 рубля

евро – 2,0746 рубля

100 российских рублей – 3,2605 рубля

Таким образом, курсы валют на торах 24 января практически не изменились: доллар и евро немного упали в цене, за сто российских рублей теперь будут брать почти на копейку больше.

На Московской бирже доллар во вторник торговался на уровне 59,16 рубля, евро – по 63,53. Баррель нефти марки Brent стоит в диапазоне 55,60–55,80 доллара.