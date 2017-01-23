Минск, 24 января. На Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) 23 января заключена крупнейшая в истории биржевая сделка по закупке 120 тыс. тонн угля на 8,64 млн долларов, сообщили БелаПАН в пресс-службе биржи.

Пресс-секретарь БУТБ Роман Янив уточнил, что уголь торгуется по секции "Металлопродукция" с 2006 года.

Во вчерашних торгах принимали участие девять продавцов из России, Чехии и Литвы и четыре покупателя из Беларуси. В результате всего одной торговой сессии белорусское предприятие закрыло половину своей годовой потребности в угле, отметили на бирже.

"Уголь является достаточно востребованной товарной позицией в сфере производства стройматериалов, а за счет конкуренции между продавцами закупка данного сырья на биржевых торгах позволяет отечественным предприятиям приобретать его по более низким ценам, тем самым снижая себестоимость готовой продукции", — сообщает пресс-служба.

По итогам 2016 года "благодаря активной работе по привлечению на биржевые торги крупных поставщиков угля доля биржевого рынка этого товара достигла 40% от общего объема его импорта в Беларусь", добавили в пресс-служба БУТБ.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" зарегистрировано Мингорисполкомом 25 мая 2004 года. Создано в целях совершенствования механизма государственного регулирования в сфере внутренней и внешней торговли, повышения прозрачности торговых операций, а также развития в стране организованного оптового рынка путем исключения посреднических звеньев. На бирже работают секции сельхозпродукции, металлопродукции, лесопродукции, промышленных и потребительских товаров. В ноябре 2012 года начались торги товарными фьючерсами в секции срочного рынка. На 1 января 2017 года на БУТБ аккредитовано 17.068 компаний, включая 3.592 нерезидента из 59 стран. В 2016 году биржевой оборот по всем торговым секциям превысил 2,5 млрд рублей. Это на 26% больше, чем в 2015 году.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На Белорусской универсальной товарной бирже совершена рекордная сделка по закупке угля на 9 млн долларов США Минск, 24 января. На Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) 23 января заключена крупнейшая в истории биржевая сделка по закупке 120 тыс. тонн угля на 8,64...

Марина Носова, БелаПАН.