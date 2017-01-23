Минск, 24 января. Александр Лукашенко потребовал искоренить возможности для вывоза за рубеж древесины по серым схемам, сообщает пресс-служба президента.



Заслушивая 24 января доклад о реализации на экспорт круглых лесоматериалов, он, в частности, заявил: "Встает еще один вопрос, который курирующий лес председатель КГК (Комитета госконтроля — БелаПАН.) ставит перед президентом: когда будет поставлен железный заслон серым схемам, по которым вывозится лес из страны? Это я у вас должен спросить, почему по серым схемам до сих пор в стране кто-то продавал вчера или продает сегодня, может, и завтра необрезной лес? Вы меня информировали, что коммерсанты покупают на внутреннем рынке кубометр крупной хвои за 30 евро, надпиливают бревна с торцов, обрабатывают прямо в лесу и под видом каких-то столбов, кольев перепродают фактически необработанное сырье за границу".



Лукашенко предупредил об ответственности тех, кто допускает подобные факты. "Благодаря таким манипуляциям в карманах некоторых дельцов осели миллионы долларов", — сказал он. "У кого в карманах? Почему они еще у них в карманах, эти доллары, а не в бюджете страны в тройном или десятикратном размере?" — поинтересовался президент у участников совещания.



"Если такие случаи есть, я хотел бы, чтобы мы сегодня на эту тему закончили разговор. Все, что должно поступить в карман государства, должно поступить. Все должно быть честно и порядочно", — заявил Лукашенко.



Он потребовал обеспечить переработку всей древесины внутри Беларуси.



Отметив предложние правительства продлить действие экспортных квот на лес, Лукашенко заявил: "Непонятно, почему до сих пор вы вносите на рассмотрение президента эти вопросы. Речь идет об использовании древесных ресурсов нашей страны. Совсем недавно мы очень серьезно говорили о земле, об отводе участков под строительство, о ценности земельных ресурсов. Сегодня мы говорим о лесных ресурсах — это вторая великая ценность, которую не мы с вами создали, от Господа нам досталась".



Глава государства напомнил, что в 2015 году был подписан указ о запрете вывозить за пределы Беларуси необработанную древесину без его согласия. Соответствующий экспорт разрешался только в исключительных случаях. "Иногда возникают форс-мажорные обстоятельства. Когда в 2015—2016 годах ураган повалил деревья на десятках тысяч гектаров лесных угодий, вы ко мне обращались трижды, и я давал такое разрешение на реализацию круглой древесины на экспорт", — напомнил Лукашенко.



В настоящее время "никакой чрезвычайной ситуации в этом плане нет", добавил он, поваленные ураганом участки леса сравнительно невелики и и доступны для лесозаготовительной техники.



"На протяжении многих лет мы развивали деревообрабатывающую отрасль и инвестировали в нее. Деревообработка — та отрасль, сырья для которой в Беларуси с избытком, — подчеркнул президент. — У нас достаточно мощностей, чтобы самим производить из этого сырья готовую продукцию и с высокой добавленной стоимостью".



Глава государства отметил, что поваленный ураганом лес можно как минимум пустить на необрезные доски, которые особенно нужны на селе, либо произвести иную востребованную продукцию. "И вдруг правительство выступило с предложением продлить действие экспортных квот на лес. То есть продлить разрешение на вывоз необработанного леса", — констатировал он.



В связи с этим Лукашенко поинтересовался, каковы объемы нереализованного древесного сырья и почему ставится вопрос о продаже его за рубеж, когда отдельные деревообрабатывающие предприятия не загружены. Его также интересовало, сколько приобретено техники отечественного производства для заготовки древесины и выделено денег для строительства лесных дорог, чтобы вывозить эту древесину и обрабатывать, сообщает пресс-служба президента.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко потребовал искоренить возможности для вывоза за рубеж древесины по серым схемам Минск, 24 января. Александр Лукашенко потребовал искоренить возможности для вывоза за рубеж древесины по серым схемам, сообщает пресс-служба президента. ...

Марина Носова, БелаПАН.