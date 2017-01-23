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В Беларуси создадут семь новых холдингов

24.01.2017 14:40 — Новости Экономики | БДГ  
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Белорусские власти создадут в стране еще два холдинга: сахарный и масложировой. Первый появится уже в этом году, второй - в 2018 году.

Согласно комплексу мер по реализации программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением правительства №18, появление сахарного холдинга запланировано на 2017 год, за его формирование будут отвечать Белгоспищепром, облисполкомы, Минсельхозпрод, Госкомимущество, Минфин. 

Второй холдинг, масложировой, будет создан в 2018 году, получит название «Белрапс».

Кроме этого, предусмотрено создание еще четырех холдингов на базе следующих предприятий: «Витебский мясокомбинат», «Глубокский комбикормовый завод», «Оршанский комбинат хлебопродуктов», «Полоцкий комбинат хлебопродуктов».

Но и это еще не все. В 2019-2020 годах планируется создание холдинга на базе Витебской бройлеров птицефабрики.

На данный момент в Беларуси действует 102 холдинга. Последний созданный властями - деревообрабатывающий холдинг. Его зарегистрировали в прошлом году и в него вошли 10 деревообрабатывающих заводов.

Пресс-служба правительства тогда сообщала, что благодаря объединению в холдинг предприятия отрасли получили возможность «проводить согласованную финансовую, инвестиционную и производственную политику, в том числе в части продажи готовой продукции, организации маркетинговой, логистической деятельности, диверсификации производства, повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции». Стоит отметить, что активность власти вокруг данной отрасли пока не принесло результатов: вывести ее из убытков не помогла ни модернизация, ни объединение в холдинг.

В 2015 году был создан алкогольный холдинг, объединивший крупнейшие заводы отрасли в "МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП".
 
Теги: Минск
 
 
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