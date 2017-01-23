﻿﻿ МАРТ: надо наладить выпуск мультиварок, термосов и аэрозолей для обуви. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

МАРТ: надо наладить выпуск мультиварок, термосов и аэрозолей для обуви

24.01.2017 14:39 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 24 янв — Sputnik. Министерство антимонопольного регулирования и торговли обновило перечень потребительских товаров, предлагаемых для освоения их производства, выпуска импортозамещающей продукции и развития ассортимента с учетом конъюнктуры рынка в 2017 году.

МАРТ: надо наладить выпуск мультиварок, термосов и аэрозолей для обуви
© Sputnik Иван Руднев
Власти определили, что мешает успехам белорусской экономики

Как сообщили Sputnik в пресс-службе ведомства, в перечень включено 390 позиций — это товары, которые не выпускаются в Беларуси или производятся в недостаточном количестве.

Так, к импортозамещающей продукции отнесены не производимые в республике электротовары (мультиварки, посудомоечные машины, ионизаторы, увлажнители воздуха, кофемашины и т.д.), посуда (стеклянная ударопрочная, из жаростойкого стекла, из цветного стекла и т.д.), хозяйственные товары и инструменты (бензопилы, газонокосилки, термосы, напольные бытовые весы, изоляционная лента и т.д.), бытовая химия (клеи, герметики, крема для обуви в аэрозольной упаковке, краски-аэрозоли для кожи, нубука, велюра, замши и т.д.) и другие позиции.

В МАРТ отметили, что данный перечень не является обязательным для предприятий, но его цель — подсказать производителю, что сегодня может быть востребовано на рынке страны.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство обновило перечень импортозамещающих товаров, которые могут выпускать белорусские предприятия, с учетом потребностей рынка.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Лукашенко потребовал искоренить возможности для вывоза за рубеж древесины по серым схемам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика