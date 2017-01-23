МИНСК, 24 янв — Sputnik. Министерство антимонопольного регулирования и торговли обновило перечень потребительских товаров, предлагаемых для освоения их производства, выпуска импортозамещающей продукции и развития ассортимента с учетом конъюнктуры рынка в 2017 году.



© Sputnik Иван Руднев Власти определили, что мешает успехам белорусской экономики

Как сообщили Sputnik в пресс-службе ведомства, в перечень включено 390 позиций — это товары, которые не выпускаются в Беларуси или производятся в недостаточном количестве.

Так, к импортозамещающей продукции отнесены не производимые в республике электротовары (мультиварки, посудомоечные машины, ионизаторы, увлажнители воздуха, кофемашины и т.д.), посуда (стеклянная ударопрочная, из жаростойкого стекла, из цветного стекла и т.д.), хозяйственные товары и инструменты (бензопилы, газонокосилки, термосы, напольные бытовые весы, изоляционная лента и т.д.), бытовая химия (клеи, герметики, крема для обуви в аэрозольной упаковке, краски-аэрозоли для кожи, нубука, велюра, замши и т.д.) и другие позиции.

В МАРТ отметили, что данный перечень не является обязательным для предприятий, но его цель — подсказать производителю, что сегодня может быть востребовано на рынке страны.